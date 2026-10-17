VIDEO: Fehérváry sa dočkal prvého bodu. Washington odohral skvelú druhú tretinu

NHL - základná časť
Washington - New Jersey 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Góly: 17. Leonard (Chychrun, Thompson), 22. Protas (Ovečkin, Desharnais), 25. Strome (Tuch, Kyrou), 32. Jenner (Desharnais, Fehérváry) - 11. Gricjuk (Mercer, Noesen), 60. Meier (Gricjuk, Boqvist)
Brankári: Thompson - Allen, strely na bránku: 25:31
Slovenský hokejista Martin Fehérváry získal prvý bod v novom ročníku zámorskej NHL.
Dvadsaťsedemročný obranca prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals nad New Jersey Devils 4:2.
Fehérváry strávil na ľade 22:30 min, zaznamenal dva plusové body a bol druhý najvyťažovanejší hráč svojho tímu.
Devils viedli od 11. minúty zásluhou Arseniho Gricjuka. Ešte do prestávky vyrovnal v presilovej hre Ryan Leonard.
VIDEO: Zostrih zápasu Washington - New Jersey
Rozhodla prostredná časť hry, v ktorej skórovali Iľja Protas, Dylan Strome, Boone Jenner, ktorému asistoval Fehérváry. Skóre upravil 19 sekúnd pred treťou sirénou Timo Meier.
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