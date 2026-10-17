VIDEO: Fehérváry sa dočkal prvého bodu. Washington odohral skvelú druhú tretinu

Washington Capitals oslavuje gól.
Washington Capitals oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. okt 2026 o 22:04
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Fehérváry strávil na ľade 22:30 min, zaznamenal dva plusové body a bol druhý najvyťažovanejší hráč svojho tímu.

NHL - základná časť

Washington - New Jersey 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Góly: 17. Leonard (Chychrun, Thompson), 22. Protas (Ovečkin, Desharnais), 25. Strome (Tuch, Kyrou), 32. Jenner (Desharnais, Fehérváry) - 11. Gricjuk (Mercer, Noesen), 60. Meier (Gricjuk, Boqvist)

Brankári: Thompson - Allen, strely na bránku: 25:31

Slovenský hokejista Martin Fehérváry získal prvý bod v novom ročníku zámorskej NHL.

Dvadsaťsedemročný obranca prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals nad New Jersey Devils 4:2.

Fehérváry strávil na ľade 22:30 min, zaznamenal dva plusové body a bol druhý najvyťažovanejší hráč svojho tímu.

Devils viedli od 11. minúty zásluhou Arseniho Gricjuka. Ešte do prestávky vyrovnal v presilovej hre Ryan Leonard.

VIDEO: Zostrih zápasu Washington - New Jersey

Rozhodla prostredná časť hry, v ktorej skórovali Iľja Protas, Dylan Strome, Boone Jenner, ktorému asistoval Fehérváry. Skóre upravil 19 sekúnd pred treťou sirénou Timo Meier.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

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Washington Capitals oslavuje gól.
Washington Capitals oslavuje gól.
VIDEO: Fehérváry sa dočkal prvého bodu. Washington odohral skvelú druhú tretinu
dnes 22:04
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