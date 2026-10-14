ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Slafkovský)

Hokejisti tímov Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes v noci hrali ďalší zápas základnej časti NHL.
V zápase sa stretnú dvaja Slováci - Martin Fehérváry a Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
15.10.2026 o 01:30
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.
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