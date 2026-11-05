Plány Dallasu Stars na novú arénu dostali tvrdú ranu. Obyvatelia odmietli navrhovanú daň

Plány na výstavbu novej hokejovej arény pre tím zámorskej NHL Dallas Stars v texaskom meste Plano čelia možným problémom s financovaním. Obyvatelia mesta drvivou väčšinou odmietli navrhovanú daň, ktorá by pomohla výstavbe.
Daň by sa vzťahovala na lístky, hotely či poplatky za parkovanie a prenájom áut v oblasti obchodného centra, kde by navrhovaná aréna bola základom rozsiahlejšieho projektu.
Tieto dane mali mestu pomôcť splatiť až 700 miliónov dolárov, ktorými sa zaviazalo prispieť na projekt v celkovej hodnote takmer 3 miliárd.
Neúspešné hlasovanie však nezakazuje výstavbu arény a predstavitelia mesta by mohli preskúmať iné možnosti financovania.
Vedenie „Stars“ v stredajšom večernom vyhlásení uviedlo, že hoci sú sklamaní, naďalej veria v dlhodobú víziu tohto projektu a v pozitívny vplyv, ktorý môže mať na mesto Plano.
Obyvatelia zorganizovali odpor, pričom vyjadrili obavy z verejných nákladov na navrhovanú arénu a jej dopadu na komunitu.
„Sme naďalej odhodlaní napredovať v tomto dôležitom projekte, ktorý vytvorí pracovné miesta, priláka nových návštevníkov a prinesie ekonomické výhody pre komunitu Plano na ďalšie desaťročia,“ píše sa v stanovisku Dallasu.
Hokejovú arénu by vlastnilo mesto a klub by si ju chcel prenajať na 30 rokov. Predstavitelia dúfajú, že sa v roku 2031 presťahujú asi 32 km severne od arény American Airlines Center, ktorú v centre mesta zdieľajú s Dallas Mavericks z NBA od jej otvorenia v roku 2001.
Tabuľky NHL
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