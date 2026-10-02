Tesné voľby nového šéfa IIHF. Český favorit nakoniec nevyhral, prezidentom je Nemec

Novým prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) je Nemec Franz Reindl. V druhom kole volieb na Tenerife zdolal o tri hlasy českého kandidáta Petra Břízu.
Doterajší viceprezident federácie Bříza získal v prvom kole najviac hlasov (48), zatiaľ čo za Reindla hlasovalo 36 delegátov.
Ďalší kandidát Aivaz Omorkanov z Kirgizska získal 33 hlasov a z volieb vypadol. V druhom kole získal nemecký funkcionár 60 hlasov a Bříza 57.
Obaja sa o post prezidenta IIHF uchádzali už pred piatimi rokmi, keď zvíťazil Francúz Luc Tardif.
Ten sa tento rok o funkciu opätovne neuchádzal. Pôvodne bolo deväť kandidátov na predsednícky post, no ďalších šesť pred piatkovými voľbami odstúpilo.
Sedemdesiatjedenročný Reindl sa stal pätnástym šéfom IIHF, na čele ktorej bude stáť nasledujúce štyri roky, a druhým Nemcom v čele svetového hokeja. V rokoch 1975 až 1994 viedol federáciu Günther Sabetzki.
Bývalý útočník Reindl má za sebou dlhú hráčsku kariéru, počas ktorej získal s nemeckou reprezentáciou prekvapivú bronzovú medailu na olympijských hrách v Innsbrucku v roku 1976.
Na olympijských hrách štartoval trikrát. Zahral si tiež na ôsmich majstrovstvách sveta a na Kanadskom pohári v roku 1981.
Po ukončení hráčskej kariéry v roku 1988 začal trénovať v nemeckej lige. V rokoch 1992 až 2014 pôsobil ako generálny manažér národného tímu.
Stál tiež pri zrode najvyššej nemeckej súťaže DEL a podieľal sa na organizácii troch majstrovstiev sveta v Nemecku v rokoch 2001, 2010 a 2017. V rokoch 2014 až 2022 stál na čele nemeckého hokejového zväzu.