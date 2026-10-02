Až piate a posledné kolo prinieslo víťaza. Slovák získal významnú funkciu v IIHF

Slovenský hokej má po piatkových voľbách nové zastúpenie vo vedení Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Igor Nemeček bol zvolený za regionálneho viceprezidenta IIHF pre Európu a Afriku. Zároveň sa stal aj člennom výkonného orgánu Rady IIHF.
O výsledku sa rozhodlo až v piatom a zároveň poslednom kole voľby. Nemeček v ňom získal 68 hlasov, čo predstavovalo 58,12 percenta. Jeho súper Heikki Hietanen z Fínska dostal 49 hlasov (41,88 percenta).
Voľba bola mimoriadne vyrovnaná. V prvom kole získal Nemeček 29 hlasov (24,79 percenta), iba o jeden menej ako Anders Larsson. Hietanen mal 21 hlasov.
V druhom kole sa situácia ešte viac vyrovnala, keď Nemeček aj Larsson získali po 34 hlasov. Hietanen ich mal 26. Po ďalších kolách však slovenský kandidát postupne získaval prevahu.
V treťom kole mal Nemeček 43 hlasov, Hietanen 34 a Larsson 33. Vo štvrtom kole už Nemeček získal 54 hlasov, zatiaľ čo Hietanen 42 a Larsson 21. Po vyradení Larssona tak o pozícii rozhodoval priamy súboj Nemečka s Hietanenom.
V záverečnom kole získal Slovák potrebnú väčšinu 68 hlasov a stal sa regionálnym viceprezidentom IIHF pre Európu a Afriku.
Nemeček prináša do funkcie dlhoročné skúsenosti zo slovenského aj medzinárodného hokeja.
Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja bol v rokoch 2011 až 2016. Členom niektorého z výborov IIHF je nepretržite minimálne od roku 2003.
Výraznú stopu zanechal aj pri organizácii majstrovstiev sveta. Bol výkonným riaditeľom organizačného výboru šampionátu v roku 2011, ktorý sa na Slovensku konal vôbec po prvý raz. Slovensko následne hostilo svetový šampionát aj v roku 2019.
Najnovšie pôsobil pri veľkom medzinárodnom podujatí na zimných olympijských hrách 2026, kde zastával pozíciu športového manažéra pre ľadový hokej.
Nemeček tak po voľbách povedie európsky a africký región v rámci IIHF z pozície regionálneho viceprezidenta.
Informovala o tom oficiálna stránka IIHF.