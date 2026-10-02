Až piate a posledné kolo prinieslo víťaza. Slovák získal významnú funkciu v IIHF

Igor Nemeček.
Igor Nemeček. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 12:56
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Prináša do funkcie dlhoročné skúsenosti zo slovenského aj medzinárodného hokeja.

Slovenský hokej má po piatkových voľbách nové zastúpenie vo vedení Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Igor Nemeček bol zvolený za regionálneho viceprezidenta IIHF pre Európu a Afriku. Zároveň sa stal aj člennom výkonného orgánu Rady IIHF.

O výsledku sa rozhodlo až v piatom a zároveň poslednom kole voľby. Nemeček v ňom získal 68 hlasov, čo predstavovalo 58,12 percenta. Jeho súper Heikki Hietanen z Fínska dostal 49 hlasov (41,88 percenta).

Voľba bola mimoriadne vyrovnaná. V prvom kole získal Nemeček 29 hlasov (24,79 percenta), iba o jeden menej ako Anders Larsson. Hietanen mal 21 hlasov.

V druhom kole sa situácia ešte viac vyrovnala, keď Nemeček aj Larsson získali po 34 hlasov. Hietanen ich mal 26. Po ďalších kolách však slovenský kandidát postupne získaval prevahu.

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V treťom kole mal Nemeček 43 hlasov, Hietanen 34 a Larsson 33. Vo štvrtom kole už Nemeček získal 54 hlasov, zatiaľ čo Hietanen 42 a Larsson 21. Po vyradení Larssona tak o pozícii rozhodoval priamy súboj Nemečka s Hietanenom.

V záverečnom kole získal Slovák potrebnú väčšinu 68 hlasov a stal sa regionálnym viceprezidentom IIHF pre Európu a Afriku.

Nemeček prináša do funkcie dlhoročné skúsenosti zo slovenského aj medzinárodného hokeja.

Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja bol v rokoch 2011 až 2016. Členom niektorého z výborov IIHF je nepretržite minimálne od roku 2003.

Výraznú stopu zanechal aj pri organizácii majstrovstiev sveta. Bol výkonným riaditeľom organizačného výboru šampionátu v roku 2011, ktorý sa na Slovensku konal vôbec po prvý raz. Slovensko následne hostilo svetový šampionát aj v roku 2019.

Najnovšie pôsobil pri veľkom medzinárodnom podujatí na zimných olympijských hrách 2026, kde zastával pozíciu športového manažéra pre ľadový hokej.

Nemeček tak po voľbách povedie európsky a africký región v rámci IIHF z pozície regionálneho viceprezidenta.

Informovala o tom oficiálna stránka IIHF.

Reprezentácie

    Igor Nemeček.
    Igor Nemeček.
    Až piate a posledné kolo prinieslo víťaza. Slovák získal významnú funkciu v IIHF
    dnes 12:56
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