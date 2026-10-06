Plzeň pokračuje v Lige majstrov na víťaznej vlne, skóroval aj slovenský obranca

Hokejisti HC Škoda Plzeň sú aj po piatom kole základnej časti Ligy majstrov stopercentní. V utorok zdolali švédskeho šampióna Skellefteå AIK 4:2.
Gólom prispel k triumfu domácich slovenský obranca Jakub Chromiak, ktorý v 55. minúte pri presilovke piatich proti trom vyrovnal na 2:2.
Ďalší český zástupca Liberec zdolal Frölundu 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník Peter Cehlárik pomohol asistenciou k víťazstvu Växjö nad Ženevou 4:0.
Liga majstrov - 5. kolo:
HC Škoda Plzeň - Skellefteå AIK 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly: 40. Měchura, 56. CHROMIAK, 57. Lev, 60. Rohlík - 18. Vuollet, 38. Johansson
Bílí Tygři Liberec - Frölunda Gothenburg 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 24. Lenc (tr. str.), 46. Galvas, 62. Sandberg - 14. Hasa, 55. Tömmernes
Växjö Lakers - Ženeva-Servette HC 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 20. Nadeau (CEHLÁRIK), 33. Henriksson, 40. Karlsson, 59. Lowe
Rögle Ängelholm - HC Davos 3:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Góly: 10. Sundsvik, 15. Koblar, 30. Sandin - 56. Corvi, 60. Lemieux