Plzeň pokračuje v Lige majstrov na víťaznej vlne, skóroval aj slovenský obranca

Jakub Chromiak
Jakub Chromiak (Autor: Facebook/HC Škoda Plzeň)
TASR|6. okt 2026 o 20:18
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Český tím zdolal švédskeho šampióna.

Hokejisti HC Škoda Plzeň sú aj po piatom kole základnej časti Ligy majstrov stopercentní. V utorok zdolali švédskeho šampióna Skellefteå AIK 4:2.

Gólom prispel k triumfu domácich slovenský obranca Jakub Chromiak, ktorý v 55. minúte pri presilovke piatich proti trom vyrovnal na 2:2.

Ďalší český zástupca Liberec zdolal Frölundu 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník Peter Cehlárik pomohol asistenciou k víťazstvu Växjö nad Ženevou 4:0.

Liga majstrov - 5. kolo:

HC Škoda Plzeň - Skellefteå AIK 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Góly: 40. Měchura, 56. CHROMIAK, 57. Lev, 60. Rohlík - 18. Vuollet, 38. Johansson

Bílí Tygři Liberec - Frölunda Gothenburg 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 24. Lenc (tr. str.), 46. Galvas, 62. Sandberg - 14. Hasa, 55. Tömmernes

Växjö Lakers - Ženeva-Servette HC 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 20. Nadeau (CEHLÁRIK), 33. Henriksson, 40. Karlsson, 59. Lowe

Rögle Ängelholm - HC Davos 3:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Góly: 10. Sundsvik, 15. Koblar, 30. Sandin - 56. Corvi, 60. Lemieux

Tabuľka Ligy majstrov

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