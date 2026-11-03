VIDEO: Pospíšil vynikal tvrdosťou, Nemec hral najmenej. Kmec na debut čaká

Hokejisti Calgary zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL na ľade San Jose 2:1. Slovenský útočník Martin Pospíšil vynikol v drese Flames ôsmimi bodyčekmi, jeho krajan obranca Šimon Nemec zaznamenal dve strely a jeden blok.
Ďalší slovenský obranca Jozef Viliam Kmec sledoval duel svojho Vegas z tribúny ako zdravý náhradník, jeho tím prehral v Bostone 2:3 po nájazdoch.
Nemec odohral 17:24 minút - najmenej v sezóne, Pospíšil si ôsmimi hitmi vyrovnal sezónne maximum.
Na víťazstve „plameňov“ mal najväčšiu zásluhu Čech Adam Klapka, zaznamenal gól a asistenciu. Víťazný gól strelil William Strömgren, svoj prvý v profilige.
„Prvý gól bol tak trochu môj sen. Ani neviem, čo som cítil. Na chvíľu som mal úplné okno. Je to určite príjemný pocit, ale na okamih som úplne vypol,“ povedal dvadsaťtriročný útočník.
Sharks prehrali štvrtý uplynulých piatich duelov, ich líder Macklin Celebrini čaká na gól už šesť zápasov.
Pastrňák dosiahol ďalšie miľníky
O triumfe Bostonu rozhodol ďalší Čech David Pastrňák, ktorý premenil jediný samostatný nájazd a pripísal si aj asistenciu a ako šiesty hráč v histórii klubu a tretí Čech v NHL dosiahol hranicu 300 presilovkových bodov.
Bruins prišli o dvojgólový náskok, no nakoniec zvíťazili a pripísali si už šiesty domáci triumf v sérii. Ten ich posunul na druhé miesto Východnej konferencie, na vedúcu Carolinu strácajú tri body.
„Je to dobré. Už pred zápasom sme vedeli, že majú kvalitný tím. Veď minulý rok sa prebojovali až do finále, takže to pre nás bola dobrá previerka. Zvlášť po tom, čo sa nám nedávno podarilo vydrieť víťazstvo nad Chicagom (5:4 pp) a teraz sme našli spôsob, ako uspieť aj v tomto zápase. V tejto lige v podstate nezáleží na tom, ako body získate. Body sú jednoducho body,“ povedal na margo víťazstva Geekie, ktorý dal v 24. minúte gól na 2:0.
V drese hostí zaznamenal Mitch Marner dve asistencie a svoju bodovú sériu natiahol už na desať duelov (15 bodov - 1+14).
Michael Brandsegg-Nygard a Justin Faulk prispeli gólom a asistenciou k víťazstvu Detroitu na ľade Floridy 5:3, Red Wings tak ukončili trojzápasovú víťaznú sériu domácich.
Prvý gól v profilige zaznamenal hosťujúci Carter Mazur: „Dať tento gól je pre mňa niečo naozaj výnimočné. Do zápasu proti silnému súperovi, akým je Florida, sme vstúpili veľmi dôrazne. Teraz na tom jednoducho musíme ďalej stavať.“
Detroit vyhral tretí z uplynulých štyroch zápasov. Jeho obranca Moritz Seider zaznamenal dve asistencie a dostal sa na métu 250 bodov NHL (39+211). Podarilo sa mu to len ako štvrtému nemeckému obrancovi v histórii po Christianovi Ehrhoffovi (340 b), Uwem Kruppovi (281) a Dennisovi Seidenbergovi (251).
Makar vyrovnal Antona Šťastného
Colorado zvíťazilo v Chicagu 5:2, Nazem Kadri a Jaden Schwartz strelili po dva góly. „Lavíny“ zaznamenali tretie víťazstvo po sebe.
Obranca Cale Makar dosiahol 384. asistenciu v kariére a na ôsmom mieste v historických tabuľkách klubu vyrovnal zápis Antona Šťastného. Chicago sa rýchlo ujalo vedenia a v 7. minúte vyhrávalo už 2:0, no potom sa presadili už len favorizovaní hostia.
„Bol to zvláštny začiatok, pretože skórovali hneď zo svojej prvej strely v zápase po šťastnom odraze. A už po pár minútach sme strácali. V tej chvíli však viete, že do konca zostáva ešte strašne veľa času, a pre nich je to poriadne dlhý úsek na to, aby si udržali dvojgólový náskok,“ povedal pre nhl.com kapitán tímu Avalanche Gabriel Landeskog.
Chicago prehralo tretí zápas v sérii a navyše prišlo o útočníka Patricka Kanea, ktorý opustil ľad v 35. minúte so zranením v hornej časti tela a už sa nevrátil.
„Určite vynechá nasledujúcich pár zápasov. Je to strata, ale na druhej strane, toto je NHL. O hráčov skrátka prichádzate a musíte nájsť spôsob, ako ich nahradiť inými,“ povedal tréner Blackhawks Jeff Blashill.
NHL - výsledky (utorok, 3. november):
Boston Bruins - Vegas Golden Knights 3:2 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Hagens (Lindholm, Zadorov), 24. Geekie (Zacha, Pastrňák), rozh. nájazd: Pastrňák - 35. Stone (Hertl, Marner), 48. Connelly (Hanifin, Marner)
Brankári: Swayman - Hart, strely na bránku: 27:23
Florida Panthers - Detroit Red Wings 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Góly: 15. Reinhart (Verhaeghe, Vilmanis), 36. Ekblad (Hathaway, Eller), 57. Bennett (M. Tkachuk, B. Tkachuk) - 6. Mazur (Seider), 22. DeBrincat (Arvidsson, Faulk), 43. Faulk (Copp, Brandsegg-Nygard), 43. Brandsegg-Nygård (Raymond, Copp), 60. Finnie (Seider)
Brankári: Markström - Tarasov, strely na bránku: 26:29
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Góly: 1. Kaiser (Donato), 8. Kancerov (Bedard) - 16. Kadri (Landeskog, Burns), 16. Schwartz (Hughes, Toews), 34. Kadri (Makar, MacKinnon), 40. Schwartz (Malinski, Hughes), 58. Toews
Brankári: Knight - Blackwood, strely na bránku: 23:29
San Jose Sharks - Calgary Flames 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Góly: 52. Dickinson (Trouba, Sherwood) - 15. Klapka (Castagna), 50. Strömgren (Klapka, Castagna)
Brankári: Askarov - Wolf, strely na bránku: 27:22
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