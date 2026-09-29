Kanonáda Hudáčka s Daňom pokračuje. Proti Kladnu nazbierali sedem kanadských bodov

Hokejisti Třinca sú aj po 6. kolách v českej extralige stopercentní. V utorkovom domácom zápase zvíťazili nad Kladnom 6:4 a na konte majú 18 bodov.
Slovenský útočník Libor Hudáček prispel k triumfu gólom a dvoma asistenciami, jeho krajan Marko Daňo zaznamenal štyri asistencie.
Darilo sa aj obrancovi Samuelovi Kňažkovi, ktorý gólom a asistenciou prispel k víťazstvu Vítkovíc na ľade Olomouca 4:3.
Alex Tamáši si pripísal presný zásah a podieľal sa na víťazstve Hradca Králové nad Spartou Praha 4:3.
Česká extraliga - 6. kolo
HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 6:4 (1:3, 2:0, 3:1)
Góly: 16. Kubiesa (HUDÁČEK), 27. Kubiesa (DAŇO, HUDÁČEK), 35. Pyrochta (DAŇO), 49. Kurovský, 52. HUDÁČEK (DAŇO), 59. Voženílek (DAŇO) - 7. Ojamäki, 9. Bareš, 17. Audette, 58. Ryšavý
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 5:4 pp a sn (1:3, 2:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 18. Kämpf, 25. Gut, 31. Koblasa (SUKEĽ), 51. Šámal, rozh. nájazd: Koblasa - 1. A. Najman, 10. Kachlíř, 15. Lenc, 38. Sandberg
BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Góly: 15. Gavars - 6. Simon, 43. Robertson, 59. Rubins, 59. Měchura
HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly: 8. Košťálek, 28. M. Stránský, 45. Sedlák, 56. Smejkal (ČEREŠŇÁK), 59. Nosek - 17. Vráblík, 35. M. Beránek
HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Góly: 10. Gewiese, 39. SPODNIAK, 57. Freibergs - 22. KŇAŽKO, 24. Š. Stránský, 34. Holland (KŇAŽKO), 58. Zbořil
Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Góly: 3. A. Koch, 4. TAMÁŠI (MUDRÁK), 5. Radil, 33. Pilař - 19. Chlapík, 31. Mašín, 46. Sekáč