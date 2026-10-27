VIDEO: Skvelá noc Slovákov v Calgary. Pospíšil skóroval, s Nemcom boli viacbodoví

Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Calgary Flames nad Torontom Maple Leafs 5:2 v zápase zámorskej NHL.
Dvoma asistenciami sa na výhre podieľal aj jeho krajan Šimon Nemec. Flames vyhrali štvrtý zápas za sebou. Tretí Slovák v organizácii Calgary Samuel Honzek pre zranenie nehral.
Dvadsaťšesťročný Pospíšil asistoval spolu s Nemcom pri otváracom zásahu Matveja Gridina v 11. minúte.
Kapitán Mikael Backlund o necelé dve minúty zvýšil na 2:0 a Gridin svojím druhým zásahom už po 25 sekundách druhej tretiny upravil na 3:0.
Hostia znížili zásluhou Eastona Cowana a Williama Nylandera na rozdiel jediného gólu, no záver patril domácim. Joel Farabee a Pospíšil skórovali pri hre súpera bez brankára, slovenský útočník sa presadil v čase 59:21 po prihrávkach Gridina a Nemca.
VIDEO: Asistencie Pospíšila a Nemca
Gridin nazbieral tri body (2+1), Pospíšil dva (1+1) a Nemec rovnako dva (0+2). Obaja Slováci si pripísali aj po dva plusové body.
Nemec bol najvyťaženejší
Pospíšil odohral 12:20 min s dvoma strelami, štyrmi hitmi a dvoma trestnými minútami. Nemec bol najvyťaženejší obranca tímu s minutážou 21:51, jednou strelou a jedným bodyčekom.
Domáci brankár Devin Cooley zastavil 26 striel a pripísal si aj asistenciu. Backlund pri návrate po dvojzápasovej absencii bodovo vyrovnal Johnnyho Gaudreaua na piatom mieste historickej tabuľky Calgary.
Toronto prišlo v priebehu zápasu o zraneného Kirilla Marčenka. Pre Maple Leafs išlo o posledný zápas základnej časti v hale Scotiabank Saddledome pred plánovaným sťahovaním Calgary do novej arény.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
11
2
6
8
0
2.
Šimon Nemec
Calgary
11
0
5
5
-7
3.
Martin Pospíšil
Calgary
11
2
2
4
-5
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
11
2
1
3
-2
5.
Erik Černák
Tampa Bay
11
0
2
2
+7
6.
Martin Fehérváry
Washington
10
0
2
2
+1
7.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
LA ukončili sériu Rangers
Los Angeles Kings zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 6:3 a ukončili šesťzápasovú domácu víťaznú sériu súpera.
VIDEO: Gól Martina Pospíšila
Obranca Drew Doughty zaznamenal gól a dve asistencie, pričom skóroval v základnej časti prvýkrát po 25 zápasoch. Hostia premenili na góly prvé dve strely a už v piatej minúte viedli 2:0.
Taylor Ward sa presadil pri svojom sezónnom debute, ďalšie góly pridali Brandt Clarke, Doughty, Artemij Panarin, Mikey Anderson a Joel Edmundson. Panarin pri návrate do Madison Square Garden proti bývalému tímu dosiahol gól a asistenciu.
Domáci James Reimer inkasoval tri góly z ôsmich striel a po prvej tretine ho vystriedal Dylan Garand.
Reimer sa predstavil už v deviatom klube NHL a vyrovnal rekord medzi brankármi. Darcy Kuemper prispel k výhre 23 zákrokmi. Kings vyhrali tretí zo štyroch uplynulých duelov.
Mladý Čech vychytal Edmonton
Detroit Red Wings uspel na ľade Edmontonu Oilers 4:3 po samostatných nájazdoch. Domáci trikrát viedli, no hostia zakaždým vyrovnali. Po zásahu Coltona Dacha v 57. minúte poslal zápas do predĺženia Dylan Larkin v čase 58:43.
V nájazdoch rozhodol Lucas Raymond. Za Detroit skórovali v riadnom hracom čase Viktor Arvidsson, Emmitt Finnie a Larkin, za domácich Vasilij Podkolzin, Isaac Howard a Dach.
Raymond zaznamenal aj dve asistencie. V bránke Detroitu nastúpil Michal Postava s 25 úspešnými zákrokmi.
NHL - výsledky (utorok, 27. október):
NY Rangers – Los Angeles 3:6
Calgary – Toronto 5:2
Edmonton – Detroit 3:4 sn
Tabuľky NHL
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