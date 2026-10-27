VIDEO: Skvelá noc Slovákov v Calgary. Pospíšil skóroval, s Nemcom boli viacbodoví

Morgan Rielly a Martin Pospíšil.
Morgan Rielly a Martin Pospíšil. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR|27. okt 2026 o 07:07
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Pospíšil odohral 12:20 min s dvoma strelami, Nemec bol najvyťaženejší obranca tímu.

Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Calgary Flames nad Torontom Maple Leafs 5:2 v zápase zámorskej NHL.

Dvoma asistenciami sa na výhre podieľal aj jeho krajan Šimon Nemec. Flames vyhrali štvrtý zápas za sebou. Tretí Slovák v organizácii Calgary Samuel Honzek pre zranenie nehral.

Dvadsaťšesťročný Pospíšil asistoval spolu s Nemcom pri otváracom zásahu Matveja Gridina v 11. minúte.

Kapitán Mikael Backlund o necelé dve minúty zvýšil na 2:0 a Gridin svojím druhým zásahom už po 25 sekundách druhej tretiny upravil na 3:0.

Hostia znížili zásluhou Eastona Cowana a Williama Nylandera na rozdiel jediného gólu, no záver patril domácim. Joel Farabee a Pospíšil skórovali pri hre súpera bez brankára, slovenský útočník sa presadil v čase 59:21 po prihrávkach Gridina a Nemca.

VIDEO: Asistencie Pospíšila a Nemca

Gridin nazbieral tri body (2+1), Pospíšil dva (1+1) a Nemec rovnako dva (0+2). Obaja Slováci si pripísali aj po dva plusové body.

Nemec bol najvyťaženejší

Pospíšil odohral 12:20 min s dvoma strelami, štyrmi hitmi a dvoma trestnými minútami. Nemec bol najvyťaženejší obranca tímu s minutážou 21:51, jednou strelou a jedným bodyčekom.

Domáci brankár Devin Cooley zastavil 26 striel a pripísal si aj asistenciu. Backlund pri návrate po dvojzápasovej absencii bodovo vyrovnal Johnnyho Gaudreaua na piatom mieste historickej tabuľky Calgary.

Toronto prišlo v priebehu zápasu o zraneného Kirilla Marčenka. Pre Maple Leafs išlo o posledný zápas základnej časti v hale Scotiabank Saddledome pred plánovaným sťahovaním Calgary do novej arény.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

11

2

6

8

0

2.

Šimon Nemec

Calgary

11

0

5

5

-7

3.

Martin Pospíšil

Calgary

11

2

2

4

-5

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

11

2

1

3

-2

5.

Erik Černák

Tampa Bay

11

0

2

2

+7

6.

Martin Fehérváry

Washington

10

0

2

2

+1

7.

Samuel Honzek

Calgary

4

0

0

0

-4

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

LA ukončili sériu Rangers

Los Angeles Kings zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 6:3 a ukončili šesťzápasovú domácu víťaznú sériu súpera.

VIDEO: Gól Martina Pospíšila

Obranca Drew Doughty zaznamenal gól a dve asistencie, pričom skóroval v základnej časti prvýkrát po 25 zápasoch. Hostia premenili na góly prvé dve strely a už v piatej minúte viedli 2:0.

Taylor Ward sa presadil pri svojom sezónnom debute, ďalšie góly pridali Brandt Clarke, Doughty, Artemij Panarin, Mikey Anderson a Joel Edmundson. Panarin pri návrate do Madison Square Garden proti bývalému tímu dosiahol gól a asistenciu.

Domáci James Reimer inkasoval tri góly z ôsmich striel a po prvej tretine ho vystriedal Dylan Garand.

Reimer sa predstavil už v deviatom klube NHL a vyrovnal rekord medzi brankármi. Darcy Kuemper prispel k výhre 23 zákrokmi. Kings vyhrali tretí zo štyroch uplynulých duelov.

Mladý Čech vychytal Edmonton

Detroit Red Wings uspel na ľade Edmontonu Oilers 4:3 po samostatných nájazdoch. Domáci trikrát viedli, no hostia zakaždým vyrovnali. Po zásahu Coltona Dacha v 57. minúte poslal zápas do predĺženia Dylan Larkin v čase 58:43.

V nájazdoch rozhodol Lucas Raymond. Za Detroit skórovali v riadnom hracom čase Viktor Arvidsson, Emmitt Finnie a Larkin, za domácich Vasilij Podkolzin, Isaac Howard a Dach.

VIDEO: McDavid, Draisaitl, Nugent-Hopkins. Mladý Čech podal rozprávkový výkon, odstavil všetky hviezdy
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Raymond zaznamenal aj dve asistencie. V bránke Detroitu nastúpil Michal Postava s 25 úspešnými zákrokmi.

﻿NHL - výsledky (utorok, 27. október):

NY Rangers – Los Angeles 3:6


Calgary – Toronto 5:2


Edmonton – Detroit 3:4 sn


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Viktor Arvidsson a Michal Postava.
Viktor Arvidsson a Michal Postava.
VIDEO: McDavid, Draisaitl, Nugent-Hopkins. Mladý Čech podal rozprávkový výkon, odstavil všetky hviezdy
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