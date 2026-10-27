VIDEO: Skalický strelil víťazný gól. Presadil sa aj ďalší Slovák, Lantošiho zastavila žrď

Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v utorkových zápasoch 15. kola českej extraligy.
Pavol Skalický strelil víťazný gól Mladej Boleslavi, ktorá uspela v Karlových Varoch 2:1.
VIDEO: Gól Skalického
Skóroval aj Matúš Sukeľ, ktorý jedným presným zásahom prispel k výhre Litvínova na ľade druhého tímu tabuľky Pardubíc 3:2. „Pernikári“ prehrali už tretí zápas za sebou.
Asistenciu si pripísal Róbert Lantoši, ktorého České Budějovice zdolali doma Hradec Králové 3:0.
VIDEO: Lantošiho strela do žŕdky, no asistencia
V bránke hostí odchytal celý zápas jeho krajan Stanislav Škorvánek, inkasoval dva góly z 21 striel.
Česká extraliga – 15. kolo:
Banes Motor České Budějovice – Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 38. Olesen (Lantoši), 39. Ordoš, 59. M. Beránek
/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas, mal 19 úspešných zákrokov/
HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 21. Teplý, 49. Schleiss, 64. Lalancette – 26. Orsava, 30. Macuh
HC Energie Karlove Vary – BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Góly: 51. Egle – 38. F. Pavlík, 38. Skalický
HC Dynamo Pardubice – HC VERVA Litvínov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Góly: 8. Košťálek, 15. Mandát – 27. Jaks, 40. Sukeľ, 41. D. Kaše
Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 10. Hlava, 24. Vigneault, 33. Audette, 50. Ojamäki, 51. Přikryl – 47. Blümel