VIDEO: Skalický strelil víťazný gól. Presadil sa aj ďalší Slovák, Lantošiho zastavila žrď

Pavol Skalický oslavuje gól.
Pavol Skalický oslavuje gól. (Autor: bkboleslav.cz)
TASR|27. okt 2026 o 21:06
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Stanislav Škorvánek inkasoval dva góly z 21 striel.

Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v utorkových zápasoch 15. kola českej extraligy.

Pavol Skalický strelil víťazný gól Mladej Boleslavi, ktorá uspela v Karlových Varoch 2:1.

VIDEO: Gól Skalického

Skóroval aj Matúš Sukeľ, ktorý jedným presným zásahom prispel k výhre Litvínova na ľade druhého tímu tabuľky Pardubíc 3:2. „Pernikári“ prehrali už tretí zápas za sebou.

Asistenciu si pripísal Róbert Lantoši, ktorého České Budějovice zdolali doma Hradec Králové 3:0.

VIDEO: Lantošiho strela do žŕdky, no asistencia

V bránke hostí odchytal celý zápas jeho krajan Stanislav Škorvánek, inkasoval dva góly z 21 striel.

Česká extraliga – 15. kolo:

Banes Motor České Budějovice – Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 38. Olesen (Lantoši), 39. Ordoš, 59. M. Beránek

/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas, mal 19 úspešných zákrokov/

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 21. Teplý, 49. Schleiss, 64. Lalancette – 26. Orsava, 30. Macuh

HC Energie Karlove Vary – BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Góly: 51. Egle – 38. F. Pavlík, 38. Skalický

HC Dynamo Pardubice – HC VERVA Litvínov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 8. Košťálek, 15. Mandát – 27. Jaks, 40. Sukeľ, 41. D. Kaše

Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 10. Hlava, 24. Vigneault, 33. Audette, 50. Ojamäki, 51. Přikryl – 47. Blümel

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Pavol Skalický oslavuje gól.
    Pavol Skalický oslavuje gól.
    VIDEO: Skalický strelil víťazný gól. Presadil sa aj ďalší Slovák, Lantošiho zastavila žrď
    dnes 21:06
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