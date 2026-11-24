Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec asistoval pri jedinom góle Calgary, ktoré v zámorskej NHL prehralo na ľade Ottawy 1:2.
- ONLINE: Montreal Canadiens - Los Angeles Kings dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
- ONLINE: Ottawa Senators - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)
Bodoval tak vo štvrtom zápase v sérii. Z víťazstva sa netešil ani Juraj Slafkovský z Montrealu, ktorého tím podľahol na domácom ľade Los Angeles 1:2. Slovenský útočník vyšiel bodovo naprázdno v treťom zápase za sebou.
Hráči Toronta ukončili šnúru deviatich prehier, keď zvíťazili na ľade NY Islanders 4:2.
Pre Nemca to bola deviata asistencia a jedenásty kanadský bod v sezóne. V presilovej hre v 56. minúte zaviezol puk do útočného pásma, Joel Farabee ho posunul Mattovi Coronatovi, ktorý si vylepšil streleckú pozíciu a zmaril čisté konto Linusa Ullmarka.
VIDEO: Asistencia Nemca
Viac gólov však už Flames nepridali, hoci na domácu bránku vyslali celkovo až 36 striel. Nemec odohral 20:16 min, počas ktorých trikrát vystrelil na bránku a odsedel si menší trest za krošček.
V lige je náročné doťahovať dvojgólové manko
Flames prehrali tretí zápas po sebe. Na ľade Ottawy nezvíťazili od novembra 2021. „Náš úvod bol vlažný.
Hrali sme proti naozaj dobrému tímu, ktorý hral rýchlo, agresívne a jeho hráči boli neustále pri nás.
Hneď v úvode sme sa dostali do nevýhodnej pozície (0:2) a potom to bolo ťažké. Druhá a tretia tretina už boli z nášho pohľadu dobré. Myslím si, že sme boli lepším tímom. V tejto lige je náročné doťahovať dvojgólové manko,“ konštatoval útočník Calgary Joel Farabee.
V zostave Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý pre zranenie v hornej časti tela neodletel s tímom na päťzápasový trip.
„Senátori“ bodovali v deviatom zápase po sebe, z toho v siedmich zvíťazili. „Bol to tuhý boj. V prvej tretine sme hrali výborne, súpera držal v hre jeho brankár.
Hráči Calgary hrali húževnato, no aj Linus (Ullmark) chytal skvele. Bolo to vydreté víťazstvo,“ povedal tréner Ottawy Travis Green podľa nhl.com.
Larkin asistoval pri debut za Montreal
Rovnakým výsledkom 1:2 prehrali aj hráči Montrealu. Pri ich jedinom góle v domácom zápase s Los Angeles asistoval Dylan Larkin, pre ktorého to bol debut v drese Canadiens.
Nastúpil na pozícii stredného útočníka druhej formácie s krídelníkmi Alexom Newhookom a Jurajom Slafkovským.
VIDEO: Prvý bod Larkina za Canadiens
Slovenský útočník odohral 20:43 min, dvakrát vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvoma hitmi a dvoma zblokovanými strelami.
Montreal prehral štvrtý zápas z predošlých šiestich.
Hráči Toronta prehrávali na ľade NY Islanders 0:2, no napokon sa im podarilo zastaviť deväťzápasovú sériu prehier. Štyrmi gólmi otočili skóre a zvíťazili 4:2.
McKenna skóroval po siedmich zápasoch
Rozhodujúci gól strelil Gavin McKenna, ktorý skóroval po siedmich zápasoch.
„Veru, je to naozaj dobrý pocit. Pre nikoho to nebolo ľahké obdobie, no sú to práve hráči, ktorí musia odviesť prácu na ľade.
Mal som z nich obrovskú radosť, pretože bojovali, hoci sa nevyhli chybám. Tentoraz však bojovali od začiatku do konca, spravili menej chýb a dočkali sa odmeny,“ poznamenal tréner Toronta Jim Hiller.
Brankár „javorových listov“ Anthony Stolarz pomohol k víťazstvu 20 zákrokmi. „Je to skvelé. Myslím, že sme si to zaslúžili.
Najmä za to, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu po tom, čo nás domáci v prvej tretine zatlačili do defenzívy. Bol to jeden z našich najlepších herných prejavov za dlhé obdobie.
Ukázalo nám to, že na to máme, ak do hry vložíme energiu. Môže nám to pomôcť zbaviť sa ťaživého bremena a priniesť do kabíny pozitívnu náladu,“ poznamenal Stolarz.
Kaprizov vyrovnal rekord Gáboríka
Hokejisti Minnesoty bodovali už v 15. zápase po sebe a na ľade San Jose potvrdili pozíciu lídra celej NHL.
Domácich „žralokov“ zdolali 5:2 aj vďaka štyrom kanadským bodom najproduktívnejšieho hráča tímu Kirilla Kaprizova (1+3).
Bol to pre neho siedmy štvorbodový zápas v kariére a vyrovnal tým rekord Wild, ktorý doteraz držal Marián Gáborík.
Zároveň bodoval v 15. zápase za sebou, čím prekonal vlastný klubový rekord. Minnesota má na čele NHL 41 bodov.
Vilardi s druhým hetrikom kariéry
V súboji tímov Centrálnej divízie zvíťazili hráči Winnipegu nad Utahom 4:2. Druhým hetrikom kariéry sa na výsledku podieľal Gabriel Vilardi.
„Doteraz som nedával góly, no je na mne, aby som premieňal takéto šance. Som vďačný svojim spoluhráčom, pretože ma veľmi podporujú.
Tréneri aj spoluhráči v kabíne mi veria. Takisto aj moja rodina, ktorá ma drží nad vodou. Potrebujem to, pretože doteraz som mal problémy so strieľaním gólov,“ uviedol Vilardi podľa nhl.com.
Po 24 dueloch mal na konte iba tri presné zásahy, čo ostro kontrastuje s jeho 30 gólmi z predošlej sezóny.
Hetrikom si vylepšil bilanciu v aktuálnom ročníku na 6+13. Jets sa v tabuľke posunuli práve pred „mamutov“, ktorí prehrali po dvoch víťazstvách.
Oporou Winnipegu bol brankár Stuart Skinner, ktorý inkasoval iba dvakrát z 36 striel. Domácim stačilo na štyri góly iba 15 striel.
Hráči Seattlu zvíťazili nad Anaheimom 3:2, keď všetkých päť gólov padlo v tretej tretine. Hostia dvakrát stiahli tesné manko, ale na presný zásah Kaapa Kakka už nedokázali reagovať.
V ich zostave chýbal zranený útočník Leo Carlsson, ktorý absentoval pre zranenie v hornej časti tela. Ducks nebodovali vo štvrtom zápase po sebe.
NHL - výsledky (utorok, 24. november):
New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Góly: 5. Meier (J. Hughes, Brown), 9. Dillon (Lombardi), 35. Brown (Hamilton, Siegenthaler) - 18. Coyle (Werenski), 40. Pyyhtiä (Severson, Williams).
Brankári: Hellebuyck - Talbot, strely na bránku: 30:21.
Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly: 28. Newhook (Texier, Larkin) - 15. Laferriere (Byfield, Panarin), 35. Moore (Haula, Armia).
Brankári: Dobeš - Kuemper, strely na bránku: 30:22.
New York Islanders - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Góly: 4. Duclair (Kessel, Hutton), 27. Barzal (Schenn, Kessel) - 31. Joshua (McCabe, Raddysh), 44. Tanev (Matthews, Paul), 49. McKenna (McCabe, Raddysh), 59. Cowan (Paul).
Brankári: Sorokin - Stolarz, strely na bránku: 22:32.
Ottawa Senators - Calgary Flames 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly: 13. Amadio, 18. Pinto (Halliday) - 56. Coronato (Farabee, Nemec).
Brankári: Ullmark - Cooley, strely na bránku: 31:36.
Winnipeg Jets - Utah Mammoth 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)
Góly: 6. Vilardi (Connor, Morrissey), 8. Vilardi (Connor, Samberg), 14. Barron (Björck, Ferraro), 60. Vilardi (Scheifele) - 7. Peeke (But, Stenlund), 11. Crouse (Trocheck, Cooley).
Brankári: Skinner - Cossa, strely na bránku: 15:36.
Seattle Kraken - Anaheim Ducks 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
Góly: 43. Meyers (Wood), 51. Dunn (Eberle, McMann), 58. Kakko (Montour, Samoskevich) - 45. Gauthier (LaCombe, McQueen), 53. Colangelo (Vatrano, Solberg).
Brankári: Daccord - Dostál, strely na bránku: 21:25.
San Jose Sharks - Minnesota Wild 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Góly: 11. Toffoli (Marchment, Celebrini), 18. Wennberg (Celebrini, Misa) - 8. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 20. Faber (Kaprizov, Boldy), 21. Eriksson Ek (Kaprizov, Spurgeon), 59. Coleman (Kiersted), 60. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov).
Brankári: Askarov - Gustavsson, strely na bránku: 24:30.
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