Gríger pomohol tímu k prvému triumfu od roku 2021. Liberec so Slovákmi šokoval Pardubice

Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš pomohol Libercu dvomi asistenciami k víťazstvu 5:4 na ľade majstrovských Pardubíc.
V utorkovej predohrávke 11. kola českej extraligy sa zapísal do štatistík aj dvojminútovým trestom, zatiaľ čo jeho krajan a spoluhráč Michal Ivan si pripísal jednu asistenciu.
Z prvého triumfu hostí v extraligovej sezóne sa radoval aj Servác Petrovský, za domáce Dynamo hrali Slováci Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Matúš Válek. Pardubice prehrali aj druhý zápas doma.
V dohrávke 3. kola Mladá Boleslav zvíťazila na ľade pražskej Sparty 5:3. Výsledku dal konečnú podobu v poslednej minúte svojím prvým gólom v sezóne slovenský útočník Dávid Gríger.
Po faule jeho spoluhráča Pavla Skalického domáci v druhej tretine v presilovke znížili na priebežných 1:2. Obranca Adam Jánošík chýbal hosťom pre zranenie.
Hráči Mladej Boleslavi zvíťazili v O2 aréne prvýkrát od marca 2021, a to po sérii desiatich prehier.
Česká extraliga
Predohrávka 11. kola:
HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
Góly: 32. Sedlák, 35. Dvořák, 58. Košťálek, 60. Stránský - 8. Kachlíř (Faško-Rudáš), 36. Pytlík (Faško-Rudáš, Ivan), 49. Pytlík, 51. Sandberg, 60. Filippi
Dohrávka 3. kola:
HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Góly: 28. Kousal, 30. Chlapík, 40. Blümel - 18. Gardoň, 25. Kubíček, 30. Lichtag, 55. Pavlík, 60. Gríger