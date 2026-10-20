VIDEO: Rangers napodobnili domáciu sériu z roku 1993. Pittsburgh sa trápi, Philadelphia sa dvíha

Hokejisti Philadelphie zvíťazili nad Coloradom 3:2 v dueli zámorskej NHL. Tromi asistenciami sa na tom podieľal domáci útočník Trevor Zegras.
Flyers nadviazali na víťazstvo proti Ottawe (3:1), ktorým ukončili deväťzápasovú sériu prehier a po druhom víťazstve v sezóne poskočili z posledného miesta Východnej konferencie.
V štyroch zápasoch nenastúpil ani jeden slovenský hokejista. Z víťazstiev sa v nich tešili iba domáce tímy.
Avalanche striedajú víťazstvá s prehrami
Flyers dokázali zdolať favorizovaného súpera aj napriek tomu, že nastúpili bez piatich hráčov základnej zostavy. Trénerovi Rickovi Tocchetovi chýbali Travis Konecny, Owen Tippett, Tyson Foerster, Cam York a Rasmus Ristolainen.
„Je naozaj dôležité, aby sme dokázali nahradiť chýbajúcich hráčov. Vždy sú v tíme hráči, ktorí majú výraznejšie úlohy a takí, ktorí naskakujú do zostavy. Ani napriek zmenám sme neopustili systém našej hry,“ povedal brankár Philadelphie Joseph Woll.
Avalanche od úvodu sezóny striedajú víťazstvá s prehrami. „Dnes to bol pomalý a nedbalý výkon. Naše prihrávky neboli dosť dobré,“ poznamenal tréner Colorada Jared Bednar podľa nhl.com.
„Myslím si, že sme dnes neboli dostatočne tvrdí. Našu hru sme začali hrať až príliš neskoro,“ povedal obranca Colorada Josh Manson.
Hráči New Yorku Rangers zvíťazili aj v šiestom domácom zápase sezóny, keď zdolali Anaheim 5:2.
Rangers vyrovnali druhú najlepšiu sériu doma
Vyrovnali tým svoju druhú najúspešnejšiu sériu na domácom ľade z roku 1993. Viac domácich víťazstiev v úvode sezóny dosiahli iba v ročníku 1990/1991, keď vyhrali osem zápasov po sebe.
Ich úspešná séria v Madison Square Garden (MSG) je o to pozoruhodnejšia, že v minulej sezóne 2025/2026 začali ročník úplne opačne - siedmimi domácimi prehrami v sérii.
Dvomi gólmi sa na víťazstve „jazdcov“ podieľal dánsky útočník Oliver Bjorkstrand, dva body za asistencie si pripísal útočník Alexis Lafreniere.
Ten prežíva najlepší úvod sezóny v kariére, keď v doterajších 11 zápasoch nazbieral 13 bodov (7+6).
„Vieme, ako sme minulý rok bojovali na domácom ľade. Preto si uvedomujeme, aké pozitívne je mať vydarený štart v MSG.
Pomáha nám, že v hale je elektrizujúca atmosféra. Budeme sa snažiť, aby sme pokračovali v takýchto výsledkoch,“ poznamenal Lafreniere.
Ducks prehrali tretí zápas po sebe. „Myslím si, že naši elitní hráči neboli dnes dostatočne dobrí. Na konci večera to bolo ešte lichotivé skóre,“ povedal tréner Anaheimu Joel Quenneville.
O vydarenom štarte do sezóny môže hovoriť aj jednotka draftu 2026 Gavin McKenna z Toronta.
V zápase proti San Jose strelil víťazný gól a po desiatich odohratých zápasoch má na konte šesť kanadských bodov (3+3).
Maple Leafs zvíťazili prvýkrát po troch prehrách
Zároveň išlo o prvý vzájomný duel dvoch najvyššie draftovaných hráčov v roku 2026 - útočník Ivar Stenberg zo San Jose nebodoval.
„Je to dobrý hráč, no nemyslím si, že tento zápas bol súboj McKennu so Stenbergom. Boli to Maple Leafs proti Sharks. Je to tímový šport, takže sa teším, že sme zvíťazili ako tím,“ uviedol McKenna.
VIDEO: McKenna strieľa gól
Maple Leafs zvíťazili prvýkrát po troch prehrách. Sharks prežívajú nevydarený štart do sezóny.
Ani v deviatom zápase nedokázali zvíťaziť v riadnom hracom čase a pripísali si piatu prehru z predošlých siedmich duelov.
Hráči Utahu zdolali na domácom ľade Pittsburgh 5:4 a naďalej platí, že v prebiehajúcej sezóne neprehrali dva zápasy po sebe.
Upevnili si tak pozíciu na druhom mieste v Západnej konferencii za Vegas, no Edmonton a Minnesota, ktoré majú tesné manko, odohrali menej zápasov.
Penguins prehrali štvrtý zápas v sérii a siedmy z predošlých ôsmich.
NHL - výsledky (utorok, 20. október):
New York Rangers - Anaheim Ducks 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Góly: 2. Durzi (Dorofejev, Kartye), 25. Miller (Fox, Lafreniere), 31. Perreault (Zibanejad, Lafreniere), 34. Bjorkstrand, 44. Bjorkstrand (Raddysh, Schneider) – 59. Jensen (Killorn, Vatrano), 60. Greer (Minťukov).
Brankári: Garand - Husso, strely na bránku: 30:31.
Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 8. Mičkov (Barkey, Zegras), 33. Mičkov (Zegras, Cates), 47. Acciari (Bonk, Zegras) - 38. Nečas (Lehkonen, Toews), 55. T. Hughes (Svečkov, Malinski).
Brankári: Woll - Blackwood, strely na bránku: 24:26.
Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly: 40. Matthews (Marčenko, Raddysh), 45. McKenna (Matthews, Nylander), 60. Paul (Matthews, Sissons) - 14. Marchment (Toffoli).
Brankári: Bobrovskij - Askarov, strely na bránku: 32:31.
Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
Góly: 6. Keller (Crouse, Schmaltz), 11. Stenlund (Sergačev, McBain), 32. Schmidt (Stenlund, But), 35. Yamamoto (Schmidt, Hayton), 42. Schmaltz (Keller, Cooley) - 2. Karlsson (Rust, Novak), 28. Rakell (Rust, Karlsson), 43. Činachov (Kuzmenko, Stastney), 55. Carlile (Rakell, Korczak).
Brankári: Cossa - Šilovs, strely na bránku: 29:19.
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