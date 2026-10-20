Rabčan nevychytal výhru svojho tímu. Prekonal ho aj slovenský hokejista

Eugen Rabčan.
Eugen Rabčan. (Autor: TASR)
TASR|20. okt 2026 o 21:09
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Samuel Kňažko prispel asistenciou k vyrovnávajúcemu gólu Vítkovíc.

Slovenský hokejista Jakub Minárik si pripísal gól pri výhre Karlových Varov nad Kometou Brno (2:1 pp) v utorňajšej dohrávke 6. kola českej extraligy.

Domáci sú na treťom mieste, Brno, za ktoré odchytal celý zápas slovenský brankár Eugen Rabčan, je na deviatej priečke.

V ďalšom utorňajšom dueli, predohrávke 15. kola, zvíťazili Vítkovice nad Libercom 3:2 pp a sn.

Pod výhru domácich sa podpísal asistenciou slovenský obranca Samuel Kňažko. Jeho tím zvíťazil po šiestich dueloch a je predposledný, Libercu patrí desiata priečka.

Česká extraliga - utorok, 20. október

Predohrávka 15. kola:

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 3:2 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 32. Bernovský, 51. Abdul (Kňažko), rozh. nájazd: Stránský - 21. Lenc, 58. Šimek

Dohrávka 6. kola:

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 17. Minárik, 62. Mamčics - 35. Irving

/E. Rabčan (Brno) odchytal celý zápas/

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Eugen Rabčan.
    Eugen Rabčan.
    Rabčan nevychytal výhru svojho tímu. Prekonal ho aj slovenský hokejista
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