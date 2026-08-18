Zvolen českému tímu nestrelil ani gól. Michalovce uspeli vo východniarskom derby

Hokejisti HKM Zvolen prehrali v utorňajšom prípravnom stretnutí na ľade českého extraligového klubu HC Oceláři Třinec 0:4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Patrik Koch.
V ďalšom prípravnom zápase hráči HK Dukla Michalovce zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2:1. Víťazný gól „líšok“ strelil v 51. minúte Igor Safaralejev.
Poprad otočil v tretej tretine duel s Katovicami a zvíťazil nad poľským tímom 6:4. Český útočník Adam Dvořák debutoval v drese „kamzíkov“ hetrikom. Uspela aj Žilina, Vlci vyhrali na ľade českého druholigového Zlína 4:2.
Prípravné zápasy - utorok, 18. august
HC Oceláři Třinec - HKM Zvolen 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 1. M. Růžička, 29. M. Kovařčík, 31. Adámek, 46. M. Kovařčík (KOCH)
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 29. Lapšanský - 31. Meliško, 51. Safaralejev
RI Okna Berani Zlín - Vlci Žilina 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Góly: 18. Doktor, 60. Číp - 32. Š. Petráš, 35. Walega, 48. Holenda, 60. Dej
HK Poprad - GKS Katovice 6:4 (1:1, 1:1, 4:2)
Góly: 15., 39. a 45. Dvořák, 47. Bjalončík, 50. Šotek, 56. Bodák - 17. Anderson, 24. Fraszko, 42. Bremer, 59. Sredl