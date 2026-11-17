Hokejisti nemeckého tímu Kölner Haie postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete zvíťazili na ľade Liberca 4:3.
V úvodnom dueli uspeli „žraloci“ 4:2. Za český klub nastúpili aj slovenskí legionári Michal Ivan, Martin Faško-Rudáš a Servác Petrovský.
Škoda Plzeň s obrancom Jakubom Chromiakom remizovala so švajčiarskym Davosom 2:2 po predĺžení a so súťažou sa rozlúčila. V prvom zápase totiž prehrala 4:5.
Osemfinále bolo konečnou stanicou aj pre Växjö s Petrom Cehlárikom, ktoré remizovalo na ľade Frölundy 3:3 po predĺžení.
V prvom stretnutí prehralo 3:4. Mannheimu stačila na postup medzi elitnú osmičku aj remíza 2:2 na ľade Tappary Tampere, keďže doma triumfoval 4:2.
Liga majstrov - odvety osemfinále:
Skelleftea AIK – Rögle BK 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Góly: 22. Johnson, 24. Vuollt, 51. Johansson – 10. Kuhlman, 23. Sundsvik
/prvý zápas: 2:2, Skelleftea postúpila do štvrťfinále/
Frölunda Göteborg – Växjö Lakers 3:3 pp (1:1, 0:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 8. Westargard, 46. Puistola, 62. Fagemo – 8. a 58. Nadeau, 57. Suomi
/prvý zápas: 4:3, Frölunda postúpila do štvrťfinále/
Tappara Tampere – Adler Mannheim 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)
Góly: 7. Pavel, 15. Suvanto – 12. Mattinen, 33. Plachta
/prvý zápas: 2:4, Mannheim postúpil do štvrťfinále/
HC Škoda Plzeň – HC Davos 2:2 pp (0:0, 2:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 25. Merežko, 37. Petman – 35. Lemieux, 65. Blandisi
/prvý zápas: 4:5, postúpil Davos/
Bílí Tygři Liberec – Kölner Haie 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)
Góly: 2. Vlach, 27. Lenc, 38. Najman – 7. Press, 14. Tyrväinen, 20. Russell, 41. MacLeod
/prvý zápas: 2:4, postúpil Kölner Haie/