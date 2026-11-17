Hokejisti Montrealu prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:3 v nočnom zápase NHL.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral v ich drese takmer dvadsať minút no nezapísal sa do kanadského bodovania. Pre Rangers to bolo šieste víťazstvo z predošlých siedmich duelov.
Slafkovský odohral presne 19:47 min. a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Prezentoval sa aj tromi strelami, hitom a dvakrát zblokoval strelu súpera.
Do listiny strelcov sa nezapísal v 12. zápase po sebe. Po 21 dueloch má na konte 13 bodov (2+11).
Canadiens sa druhýkrát v sezóne stalo, že nebodovali v dvoch zápasoch po sebe. „Nemyslím si, že sme podali dobrý výkon,“ poznamenal kapitán Montrealu Nick Suzuki.
Rangers ideálnym spôsobom oslávili 100. výročie od svojho prvého zápasu v NHL, keď 16. novembra 1926 zdolali Montreal Maroons 1:0.
Dva góly strelil útočník Will Cuylle, na konečných 3:1 upravil Scott Morrow, pre ktorého to bol prvý presný zásah v drese Rangers. Dočkal sa ho v 37. zápase.
Rangers si sté výročie svojho debutu v lige pripomenuli pozvaním mnohých osobností svojej histórie.
Pred zápasom sa divákom pripomenuli legendy klubu Mark Messier, Mike Richter, Brian Leetch, Adam Graves, Brian Leetch či Henrik Lundqvist.
„Bolo krásne byť súčasť tejto akcie a vidieť osobnosti, ktoré písali históriu tohto klubu. Je to organizácia s bohatou históriou a veľkými osobnosťami, ktoré sem dnes prišli. V podstate to bol zápas „Original six“ a sme radi, že sme zvíťazili,“ uviedol Cuylle.
Hráči Vancouveru prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. Po triumfe na ľade Vegas 6:3 si poradili aj s trápiacim sa Utahom, ktorý zdolali 3:2.
Víťazný gól strelil v 56. minúte Brock Boeser v presilovke, ktorý bodoval v ôsmom zápase po sebe. Canucks majú po 23 zápasoch 11 bodov a naďalej sú najslabší tím ligy. Uplynulé dva zápasy však naznačili zlepšenie.
„Mám pocit, že sa sme na dobrej ceste. Náš tím hrá oveľa lepšie. Nepanikárime a dôverujeme nášmu systému. Tvrdo pracujeme a sme odhodlaní v tom pokračovať,“ povedal Boeser.
Utah prehral šiesty zápas po sebe. „Musíme hrať s kartami, ktoré máme. Vyhovárať sa na zranenia alebo ťažké cestovanie, nie je ospravedlnenie našich výkonov. Potrebujeme nájsť cestu von a nie výhovorky,“ konštatoval Andre Tourigny, tréner tímu zo Salt Lake City.
NHL - výsledky (utorok, 17. november):
New York Rangers - Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 30. Cuylle (Pettersson, Miller), 40. Cuylle (Fox), 47. Morrow (Laba) - 8. Danault (Hutson, Dobson)
Brankári: Korpisalo - Fowler, strely na bránku: 26:25
Utah Mammoth - Vancouver Canucks 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 43. Trocheck (Cooley, Keller), 52. Hayton (Yamamoto, Lee) - 36. DeBrusk (Boeser, Lekkerimäki), 45. Chytil (Boeser), 56. Boeser (DeBrusk, Lekkerimäki)
Brankári: Vejmelka - Tolopilo, strely na bránku: 36:24
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