Ottawe sa darí skvelo v úvode sezóny. Minnesota doma zdolala lídrov Západnej konferencie

Hokejisti Ottawy Senators zvíťazili v utorkovom zápase zámorskej NHL na ľade New Jersey Devils 4:1 a s piatimi triumfami zo šiestich duelov sezóny figurujú na druhom mieste Východnej konferencie.
Minnesota zdolala doma lídrov Západnej konferencie z Vegas 4:2 a poskočila na tretie miesto tabuľky.
Ottawa sa dostala do vedenia v úvode druhej časti po bezgólovej prvej tretine. Presadili sa Shane Pinto a Stephen Halliday. Tretí gól pridal v 52. minúte Tim Stützle (1+1) a až potom sa dočkali aj domáci.
Ottawa dosiahla päť víťazstiev len tretíkrát
Na zásah Arseniho Gricjuka však odpovedal gólom do prázdnej bránky Tyler Kleven. Ottawa tak dosiahla päť víťazstiev v šiestich a menej zápasoch v úvode sezóny len tretíkrát v histórii po ročníkoch 2005/06 a 2007/08, keď mala zhodne stopercentnú bilanciu.
„Myslím si, že hráme dobrý hokej. Majú kvalitných hráčov s veľkým talentom, ktorí dokážu niečo vymyslieť. Mal som pocit, že prvých 40 minút sme odohrali celkom dobre.
Tretia tretina mohla byť o niečo lepšia, no opäť sme našli spôsob, ako vyhrať dôležitý zápas, a brankár Linus Ullmark bol skvelý,“ povedal pre nhl.com Stützle.
Devils vyhrali tretinu tretinu 14:3 na strely, no na obrat to nestačilo. Pripísali si tak tretiu prehru v piatom zápase sezóny.
Keefe: Takýto vstup je neprijateľný
V prvej bezgólovej časti pritom prežili takmer deväť minút v oslabení. „Do druhej časti sme nevstúpili s potrebným mentálnym nastavením.
Bolo to sklamanie, pretože sme tvrdo bojovali, aby sme zvládli tú prvú tretinu a prečkali tie oslabenia.
Človek chce na to nadviazať, a takýto vstup, navyše s niektorými z našich najskúsenejších hráčov, je neprijateľný,“ povedal tréner New Jersey Sheldon Keefe.
Minnesota rozhodla o triumfe troma gólmi v prvej tretine z hokejok Matta Boldyho, Maxima Šabanova a Danila Jurova.
Za Vegas v druhej a tretej tretine znížili Rasmus Andersson a William Karlsson, no v 59. minúte rozhodol do prázdnej bránky Joel Eriksson Ek.
Quinn Hughes zaznamenal dve asistencie a svoju bodovú šnúru v úvode sezóny natiahol na šesť duelov (2+7).
Jednu asistenciu zaznamenal aj Rieger Lorenz, ktorý tak bodoval vo svojom druhom zápase v profilige.
„Počas prvých dvoch striedaní som bol trochu nervózny. Keď sa tam objavil voľný puk, mojou úlohou ako hráča napádajúceho rozohrávku bolo získať ho.
A mal som šťastie, že Bobby predviedol neuveriteľnú akciu,“ opísal situáciu pri treťom góle.
Výhru domácich zatienilo zranenie útočníka Nica Sturma, keď ho na konci prvej tretiny zasiahol do hlavy puk a do hry sa už nevrátil.
VIDEO: Sturma trafil puk
Trafila ho strela Jareda Spurgeona, ktorá letela cez húštinu tiel. Sturm opustil ľad pomaly, s pomocou zdravotníka a spoluhráča.
Tréner John Hynes po zápase nemal o jeho stave bližšie informácie, no potvrdil, že hráča previezli do nemocnice: „Myslím si, že v takýchto prípadoch ide vždy o preventívne opatrenie a rozumný krok, najmä po tom, čo sa stalo Brockovi Faberovi.“
Faber utrpel zlomeninu lebky a musel podstúpiť operáciu po tom, čo ho 25. septembra v prípravnom zápase proti Dallasu Stars zasiahol puk do hlavy.
Pondelkový incident so Sturmom pripomínal túto situáciu. „Na štadióne zavládlo úplné ticho, keď sa to stalo,“ poznamenal Hynes.
„Veľmi, veľmi desivé,“ povedal brankár Wild Jesper Wallstedt.
„Samozrejme, človeku sa okamžite vybaví ten prípravný zápas, keď sa to stalo Brockovi. Dúfajme, že to nebude ten istý prípad, no pohľad na to bol určite veľmi ťažký.“
NHL - výsledky (utorok, 13. október):
New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Góly: 55. Gricjuk (J. Hughes) - 21. Pinto (Amadio, Giroux), 29. Halliday (Stützle, Cozens), 52. Stützle (Chabot, Spence), 58. Kleven.
Brankári: Daws - Ullmark, strely na bránku: 30:20.
Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Góly: 12. Boldy (Määttä, Q. Hughes), 15. Šabanov (Q. Hughes), 17. Jurov (Brink, Rieger), 59. Eriksson Ek (Kaprizov) - 23. Andersson (Hertl, Lavoie), 50. Karlsson (Howden, Marner).
Brankári: Wallstedt - Hart, strely na bránku: 28:23.
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