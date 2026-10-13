Cehlárik si otvoril gólový účet proti českému majstrovi, obhajca titulu deklasoval súpera 11 gólmi

Hokejisti fínskeho tímu KooKoo Kouvola si zabezpečili účasť v play off Ligy majstrov. V záverečnom kole základnej časti triumfovali nad nemeckým Adlerom Mannheim 5:2.
Medzi najlepšiu 16-tku sa prebojovala aj Tappara Tampere, ktorá zvíťazila nad poľským Tychy 6:3.
Švédske Växjö Lakers prehralo na ľade Dynama Pardubice 1:2, oba tímy však už mali pred zápasom istotu účasti vo vyraďovačke.
O jediný gól hostí sa postaral slovenský útočník Peter Cehlárik. Bol to pre neho prvý presný zásah v drese Växjö Lakers.
VIDEO: Gól Petra Cehlárika
Obhajca trofeje Frölunda HC na záver základnej časti deklasoval francúzske Bordeaux 11:1. Úspešný bol aj ďalší švédsky tím, Skelleftea si poradila so Salzburgom 4:2.
Liga majstrov - 6. kolo základnej časti:
KooKoo Kouvola - Adler Mannheim 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly: 15., 18. a 25. Davidsson, 41. Miettinen, 60. Luoto - 28. Greco, 50. Macek
HC Dynamo Pardubice - Växjö Lakers 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 41. Vápeník, 64. Kondelík - 18. Cehlárik
GKS Tychy - Tappara Tampere 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Góly: 3. Kucharski, 20. Knuutinen, 49. Sertti - 33. a 45. Räsänen, 14. Almari, 24. Rautiainen, 32. Vanhatalo, 38. Fabre
Frölunda HC - Bordeaux Boxers 11:1 (4:0, 3:1, 4:0)
Góly: 10., 42. a 50. Cederqvist, 8. a 47. Clarke, 24. a 38. Dower-Nilsson, 10. Meijer, 17. Fagemo, 33. Friberg, 51. Elofsson - 35. Guidoux
Skelleftea AIK - EC Red Bull Salzburg 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Góly: 29. a 45. Vuollet, 26. Nilsson, 34. Davidsson - 13. Robertson, 55. Huber