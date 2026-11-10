Cehlárik s tímom ešte v polovici duelu viedol. Obhajca trofeje však napokon skóre otočil

Hokejisti Växjö Lakers v zostave so slovenským útočníkom Petrom Cehlárikom prehrali v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov s ďalším švédskym klubom Frölundou 3:4.
Ešte v polovici duelu viedli 3:1, ale obhajca trofeje potom troma gólmi skóre otočil.
Hráči Eisbären Berlín zvíťazili na ľade fínskeho KooKoo Kouvola 5:3. Nemecký zástupca prehrával na začiatku druhej tretiny 0:2, dvoma gólmi ho nasmeroval k výhre Liam Kirk.
Odvety sú na programe o týždeň.
Liga majstrov - osemfinále, prvé zápasy:
KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly: 14. A. Holmström, 23. Gröndahl, 55. Rooba – 23. a 29. Kirk, 32. A. Smith, 47. Veilleux, 57. Vikingstad
Rögle BK – Skellefteå AIK 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)
Góly: 4. Kuhlman, 49. Horký – 7. Nordlund, 44. A. Johnson
Växjö Lakers – Frölunda Göteborg 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Góly: 6. J. Suomi , 17. Kratz, 25. Henriksson – 4. Dower-Nilsson, 31. Meijer, 42. Clarke, 57. Miloševič