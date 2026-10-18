VIDEO: Tomík zažiaril vo WHL a bol hviezdou zápasu. Bodovali aj ďalší Slováci

Slovenský hokejista Matej Stankoven zaznamenal asistenciu pri výhre Bramptonu nad Kingstonom (5:2) v zámorskej OHL.
V drese hostí asistoval Adam Goljer. Lucian Bernát si pripísal asistenciu pri prehre Owen Sound 2:3 s Flintom.
Vo WHL bol treťou hviezdou zápasu Tobias Tomík, keď si pripísal gól a dve asistencie pri výhre Vancouveru na ľade Pentictonu (5:1).
VIDEO: Gól Tomíka
Druhou hviezdou v USHL bol zas Maxim Šimko, ktorý prispel dvoma gólmi k výhre Muskegonu nad Youngstownom (5:2).
Samuel Murin si v rovnakej súťaži pripísal asistenciu pri prehre Lincolnu so Sioux City (3:4 pp).
Asistenciou k výhre Tri-City 3:2 po predĺžení na ľade Omahy prispel aj obranca Patrik Rusznyák.