VIDEO: Tomík zažiaril vo WHL a bol hviezdou zápasu. Bodovali aj ďalší Slováci

Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom. (Autor: Facebook / Vancouver Giants)
TASR|18. okt 2026 o 10:38
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Samuel Murin si pripísal asistenciu.

Slovenský hokejista Matej Stankoven zaznamenal asistenciu pri výhre Bramptonu nad Kingstonom (5:2) v zámorskej OHL.

V drese hostí asistoval Adam Goljer. Lucian Bernát si pripísal asistenciu pri prehre Owen Sound 2:3 s Flintom.

Vo WHL bol treťou hviezdou zápasu Tobias Tomík, keď si pripísal gól a dve asistencie pri výhre Vancouveru na ľade Pentictonu (5:1).

VIDEO: Gól Tomíka

Druhou hviezdou v USHL bol zas Maxim Šimko, ktorý prispel dvoma gólmi k výhre Muskegonu nad Youngstownom (5:2).

Samuel Murin si v rovnakej súťaži pripísal asistenciu pri prehre Lincolnu so Sioux City (3:4 pp).

Asistenciou k výhre Tri-City 3:2 po predĺžení na ľade Omahy prispel aj obranca Patrik Rusznyák.

OHL

    Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
    Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
    VIDEO: Tomík zažiaril vo WHL a bol hviezdou zápasu. Bodovali aj ďalší Slováci
    dnes 10:38
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