Bývalý hráč Liptovského Mikuláša zariadil triumf tímu v českej lige. Tešil sa aj Slovák

Jakub Chromiak a Carter Robertson.
Jakub Chromiak a Carter Robertson. (Autor: Facebook / HC Škoda Plzeň﻿)
Sportnet, TASR|8. okt 2026 o 20:05
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Tím úspešne zareagoval na prehry z uplynulých dvoch kôl.

Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 9. kola českej extraligy nad Českými Budějovicami 4:1.

Tím, ktorý je zatiaľ po piatich dueloch stopercentný v Lige majstrov, tak úspešne zareagoval na prehry z uplynulých dvoch extraligových kôl.

V neúplnej tabuľke patrí Plzni aj so slovenským obrancom Jakubom Chromiakom aktuálne štvrté miesto.

Dva góly a asistenciu si pripísal kanadský obranca Carter Robertson, ktorý hral v minulej sezóne hral za Liptovský Mikuláš. Za Liptákov hral aj v ročníku 2020/21. Na Slovensku pôsobil aj vo Zvolene.

Česká extraliga

Predohrávky 9. kola:

HC Škoda Plzeň - Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Góly: 23. Robertson, 38. V. Petman, 40. Robertson, 58. Schleiss - 37. Ordoš

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Jakub Chromiak a Carter Robertson.
    Jakub Chromiak a Carter Robertson.
    Bývalý hráč Liptovského Mikuláša zariadil triumf tímu v českej lige. Tešil sa aj Slovák
    dnes 20:05
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