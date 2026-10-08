Bývalý hráč Liptovského Mikuláša zariadil triumf tímu v českej lige. Tešil sa aj Slovák

Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 9. kola českej extraligy nad Českými Budějovicami 4:1.
Tím, ktorý je zatiaľ po piatich dueloch stopercentný v Lige majstrov, tak úspešne zareagoval na prehry z uplynulých dvoch extraligových kôl.
V neúplnej tabuľke patrí Plzni aj so slovenským obrancom Jakubom Chromiakom aktuálne štvrté miesto.
Dva góly a asistenciu si pripísal kanadský obranca Carter Robertson, ktorý hral v minulej sezóne hral za Liptovský Mikuláš. Za Liptákov hral aj v ročníku 2020/21. Na Slovensku pôsobil aj vo Zvolene.
Česká extraliga
Predohrávky 9. kola:
HC Škoda Plzeň - Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Góly: 23. Robertson, 38. V. Petman, 40. Robertson, 58. Schleiss - 37. Ordoš