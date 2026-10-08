VIDEO: Ovečkina privítali synovia. Fehérváry patril k oporám Washingtonu

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 5:3. Fehérváry strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si dva plusové body.
Pri druhom víťazstve Capitals v sezóne zažiaril útočník Tom Wilson, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie.
Potrestali chyby Pittsburghu
Fehérváry bol s minutážou 23:56 druhý najvyťaženejší hráč Washingtonu. Viac času na ľade strávil iba jeho spoluhráč z obrany Jakob Chychrun (25:22).
Slovenský bek si okrem dvoch plusiek pripísal jeden bodyček a jednu zblokovanú strelu. Brankár Logan Thompson prispel k triumfu 27 zákrokmi, Arturs Šilovs v zostave Penguins zneškodnil 22 striel.
Tréner Washingtonu Spencer Carbery po víťazstve 5:3 nad Pittsburghom vyzdvihol najmä výkon útočnej formácie v zložení Alex Tuch, Pierre-Luc Dubois, Tom Wilson, ktorej všetci traja členovia sa zapísali do streleckej listiny: „Duboisova formácia bola veľmi dobrá, odviedli skvelú robotu v tom, že nútili súpera k chybám pri forčekovaní a tlačili na ich obranu,“ citovala kouča oficiálna ligová webstránka.
Ovečkinovi synovia a ovácie
Domáci nastúpili na prvý zápas pred vlastnými divákmi v sezóne, ktorá bude podľa pondelkového oznámenia Alexandra Ovečkina jeho poslednou v NHL.
Kapitána Washingtonu pred úvodným buly emotívne predstavili jeho dvaja synovia a fanúšikovia ho odmenili ováciami.
VIDEO: Ovečkinovi synovia pred zápasom
V stretnutí sa bodovo nepresadil ani Ovečkin, ani kapitán hostí Sidney Crosby. Pre dvojicu to bol 76. vzájomný duel v základnej časti a 101. celkovo vrátane play off.
Tučniaci sa vrátili do hry, no odišli naprázdno
„Tučniaci“ sa v druhej tretine dokázali vrátiť do boja o víťazstvo, keď sa z trojgólového manka dostali na rozdiel jedného presného zásahu, ale napokon odchádzali z ľadu bez bodu.
„V prvej polovici stretnutia sme neboli tým tímom, ktorým chceme byť. Súperovi sme dali priveľa možností. Nemyslím si, že sme hrali dostatočne tvrdo alebo rýchlo. Druhá polovica zápasu bol už iný príbeh,“ vyhlásil útočník Pittsburghu Bryan Rust.
Connor rozhodol minútu pred koncom
Winnipeg zdolal Colorado 3:2 a pripravil súperovi prvú prehru v sezóne. O triumfe rozhodol Kyle Connor svojím druhým gólom v zápase presne minútu pred koncom tretej tretiny. „Udržali sme to. Skinner nás podržal v momentoch, keď sme nehrali ideálne.
Postaral sa o niekoľko neuveriteľných zákrokov a jeho prítomnosť v bránke bola pre nás upokojujúca,“ vyhlásil Connor. Jets bodovali aj vo štvrtom stretnutí ročníka a vyhrali tretíkrát za sebou. Cole Perfetti pridal gól, Mark Scheifele a Dylan Samberg po dve asistencie. Brankár Stuart Skinner zneškodnil 32 z 34 striel.
Za Colorado skórovali Jaden Schwartz a Fiodor Svečkov, obaja zaznamenali aj asistenciu. Avalanche pritom súpera prestrieľali 34:19.
„Niektoré góly sme inkasovali, lebo sme neboli dostatočne tvrdí pred našou bránkou. Čo ma však najviac sklamalo, bol gól v samotnom závere. Je potrebné to vydržať, nájsť spôsob ako získať aspoň bod a dostať duel do predĺženia, kde sa môže udiať hocičo,“ zdôraznil kormidelník Colorada Jared Bednar.
Domáci obranca Josh Morrissey pre zranenie v hornej časti tela nedohral zápas.
Päťgólový uragán Edmontonu v druhej tretine
Spolu s Winnipegom je na čele Západnej konferencie rovnako sedembodový Edmonton, ktorý uspel na ľade Anaheimu 5:2.
Domáci síce viedli po prvej tretine 2:0 po presných zásahoch Becketta Senneckeho, no „olejári“ odpovedali päťgólovým uragánom v prostrednej časti hry. Dva góly a asistenciu zaznamenal obranca Evan Bouchard, Leon Draisaitl sa blysol štyrmi asistenciami a Connor McDavid mal bilanciu 1+2.
„Myslím si, že druhá tretina vychádzala z nášho nasadenia. V úvode stretnutia sme sa ako keby hľadali, ale potom sme už vyzerali dobre. Súpera sme dokázali zastaviť vtedy, keď to bolo potrebné a hrali sme jednoducho po väčšinu času. Je to pre nás cenné víťazstvo,“ uviedol Draisaitl.
NHL výsledky (8. október):
Washington - Pittsburgh 5:3
Góly: 1. Beauvillier (Strome), 12. Wilson (Dubois), 25. Dubois (Wilson), 34. Tuch (Wilson), 44. Leonard (Kyrou, Hutson) - 2. Rust (Kindel, Girard), 35. Novak, 39. Robertson (Korczak, Lizotte).
Brankári: Thompson - Šilovs, strely na bránku: 27:30
Winnipeg - Colorado 3:2
Góly: 25. Connor (Pionk, Samberg), 39. Perfetti (Samberg, Scheifele), 60. Connor (Scheifele) - 23. Schwartz (Svečkov, Burns), 53. Svečkov (Schwartz, Kulak).
Brankári: Skinner - Blackwood, strely na bránku: 19:34
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 2:5
Góly: 5. Sennecke (Granlund, Carlsson), 16. Sennecke (Carlsson, LaCombe) - 21. Bouchard (Draisaitl), 27. Kapanen (McDavid, Bouchard), 35. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 37. Podkolzin (Draisaitl), 40. McDavid (Draisaitl, Ekholm).
Brankári: Dostál - Levi, strely na bránku: 31:19
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