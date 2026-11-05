VIDEO: Nemec bol blízko gólu za Calgary, Pospíšil zrazil brankára k ľadu

Hokejisti Calgary prehrali v nočnom stretnutí zámorskej hokejovej NHL na ľade Seattlu 1:2 po predĺžení.
Najvyťažovanejším hráčom Flames bol slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý strávil na ľade 22:22 min a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod.
Šesť trestných minút nazbieral Nemcov spoluhráč a krajan Martin Pospíšil, ktorý odohral 13:18 min a v stretnutí nebodoval.
Calgary viedlo od 13. minúty zásluhou Jegora Šarangoviča. Gól z hokejky Berklyho Cattona o dve minúty domácim zobrala trénerská výzva, avšak 20-ročného mladíka to mrzieť nemuselo.
Rovnaký hráč dokázal skórovať v 34. minúte a po jeho zásahu už dospel duel do predĺženia.
V ňom po 55 sekundách rozhodol o bodoch pre Kraken útočník Matthew Beniers. Pospíšil zaznamenal päť bodyčekov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v stretnutí.
VIDEO: Pospíšil fauloval brankára
Trikrát skončil na trestnej lavici, najskôr v prostrednej časti hry aj v treťom dejstve za nedovolené bránenie a v 51. minúte si odpykal menší trest za hrubosť. Na konte mal aj jednu strelu na bránku.
Súperovho brankára Joeyho Daccorda ohrozil štyrmi streleckými pokusmi Nemec, ktorý bol najaktívnejším strelcom „plameňov“.
VIDEO: Nemcova šanca na gól
Do zostavy Los Angeles sa opäť zmestil Martin Chromiak. Dvadsaťštyriročný útočník tentoraz nefiguroval v elitnom útoku Kings, ale na krídle tretej formácie, kde odohral 9:03 min a v stretnutí nebodoval.
Hrdinom duelu bol švédsky krídelník z elitného útoku „kráľov“ Adrian Kempe, ktorý skompletizoval hetrik a pridal aj jednu asistenciu. Štyri gólové prihrávky zaznamenal jeho spoluhráč Artemij Panarin.
Najvydarenejší večer v profiligovej kariére zažil lotyšský reprezentant Sandis Vilmanis. Dvadsaťdvaročný útočník sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Floridy nad Chicagom 5:3.
Otočka sa vydarila Ottawe na ľade Buffala. Senators prehrávali od 34. minúty po góle Peytona Krebsa, zvrátiť vývoj duelu sa podarilo hosťom po góloch Shanea Pinta z 52. minúty a rozhodujúci presný zásah mal na konte v čase 56:51 útočník Mike Amadio.
NHL - výsledky (štvrtok, 5. november):
Buffalo - Ottawa 1:2
Florida - Chicago 5:3
Los Angeles - San Jose 7:2
Seattle - Calgary 2:1 pp
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: