VIDEO: Nemec bol blízko gólu za Calgary, Pospíšil zrazil brankára k ľadu

Šimon Nemec (71) v drese Calgary proti Seattlu.
Šimon Nemec (71) v drese Calgary proti Seattlu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|5. nov 2026 o 06:57
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Strávil na ľade 22:22 min a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod.

Hokejisti Calgary prehrali v nočnom stretnutí zámorskej hokejovej NHL na ľade Seattlu 1:2 po predĺžení.

Najvyťažovanejším hráčom Flames bol slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý strávil na ľade 22:22 min a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod.

Šesť trestných minút nazbieral Nemcov spoluhráč a krajan Martin Pospíšil, ktorý odohral 13:18 min a v stretnutí nebodoval.

Calgary viedlo od 13. minúty zásluhou Jegora Šarangoviča. Gól z hokejky Berklyho Cattona o dve minúty domácim zobrala trénerská výzva, avšak 20-ročného mladíka to mrzieť nemuselo.

Rovnaký hráč dokázal skórovať v 34. minúte a po jeho zásahu už dospel duel do predĺženia.

V ňom po 55 sekundách rozhodol o bodoch pre Kraken útočník Matthew Beniers. Pospíšil zaznamenal päť bodyčekov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v stretnutí.

VIDEO: Pospíšil fauloval brankára

Trikrát skončil na trestnej lavici, najskôr v prostrednej časti hry aj v treťom dejstve za nedovolené bránenie a v 51. minúte si odpykal menší trest za hrubosť. Na konte mal aj jednu strelu na bránku.

Súperovho brankára Joeyho Daccorda ohrozil štyrmi streleckými pokusmi Nemec, ktorý bol najaktívnejším strelcom „plameňov“.

VIDEO: Nemcova šanca na gól

Do zostavy Los Angeles sa opäť zmestil Martin Chromiak. Dvadsaťštyriročný útočník tentoraz nefiguroval v elitnom útoku Kings, ale na krídle tretej formácie, kde odohral 9:03 min a v stretnutí nebodoval.

Hrdinom duelu bol švédsky krídelník z elitného útoku „kráľov“ Adrian Kempe, ktorý skompletizoval hetrik a pridal aj jednu asistenciu. Štyri gólové prihrávky zaznamenal jeho spoluhráč Artemij Panarin.

Martin Chromiak v drese Los Angeles Kings v súboji s Collinom Grafom zo San Jose.
Martin Chromiak v drese Los Angeles Kings v súboji s Collinom Grafom zo San Jose. (Autor: TASR/AP)

Najvydarenejší večer v profiligovej kariére zažil lotyšský reprezentant Sandis Vilmanis. Dvadsaťdvaročný útočník sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Floridy nad Chicagom 5:3. 

Otočka sa vydarila Ottawe na ľade Buffala. Senators prehrávali od 34. minúty po góle Peytona Krebsa, zvrátiť vývoj duelu sa podarilo hosťom po góloch Shanea Pinta z 52. minúty a rozhodujúci presný zásah mal na konte v čase 56:51 útočník Mike Amadio.

﻿NHL - výsledky (štvrtok, 5. november):

Buffalo - Ottawa 1:2

Florida - Chicago 5:3

Los Angeles - San Jose 7:2

Seattle - Calgary 2:1 pp

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

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