Česko potvrdzuje, že žije hokejom. Prvý zápas nového trénera vypredal Prahu

Českí hokejisti pri premiére Zdeňka Motáka v úlohe hlavného kouča podľahli na úvod Fínskych hier v Prahe Švédsku 2:3 po samostatných nájazdoch.
Víťazný gól dal v piatej sérii útočník Jack Berglund.
Český národný tím pred 16 263 divákmi vo vypredanej O2 aréne, kam sa vrátil prvýkrát od víťazného finále predvlaňajších majstrovstiev sveta, po prvej tretine prehrával.
V druhej tretine sa presadili Radim Zohorna a Matej Stránsky a skóre otočili, ale v 56. min Berglund z dorážky vyrovnal. Reprezentačný debut si odbyl obranca Matteo Kočí.
VIDEO: Prvý gól Česka
V piatok sa mužstvo presunie do Helsínk, kde ho čakajú zvyšné dva zápasy prvého turnaja Euro Hockey Tour.
V sobotu nastúpi od 17:30 h SEČ proti domácim Fínom a v nedeľu sa stretne so Švajčiarmi (13.30 h).
Vstup do turnaja vyšiel domácim Fínom. Vo svojom úvodnom stretnutí v Helsinkách zdolali Švajčiarsko 3:1
Fínske hokejové hry - turnaj EHT:
Švajčiarsko – Fínsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 34. Dionicio - 13. Järventie, 31. Rindell, 60. Kaski
Česko - Švédsko 2:3 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 22. Zohorna, 30. Stránský - 8. Roos, 56. Berglund, rozh. nájazd Berglund