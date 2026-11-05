Česko potvrdzuje, že žije hokejom. Prvý zápas nového trénera vypredal Prahu

Vypredaná O2 aréna v Prahe počas zápasu Česko - Švédsko
Vypredaná O2 aréna v Prahe počas zápasu Česko - Švédsko (Autor: X/Český hokej)
TASR, ČTK|5. nov 2026 o 21:48
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Fínske hry vyvrcholia škandinávskym derby.

Českí hokejisti pri premiére Zdeňka Motáka v úlohe hlavného kouča podľahli na úvod Fínskych hier v Prahe Švédsku 2:3 po samostatných nájazdoch.

Víťazný gól dal v piatej sérii útočník Jack Berglund.

Český národný tím pred 16 263 divákmi vo vypredanej O2 aréne, kam sa vrátil prvýkrát od víťazného finále predvlaňajších majstrovstiev sveta, po prvej tretine prehrával.

V druhej tretine sa presadili Radim Zohorna a Matej Stránsky a skóre otočili, ale v 56. min Berglund z dorážky vyrovnal. Reprezentačný debut si odbyl obranca Matteo Kočí.

VIDEO: Prvý gól Česka

V piatok sa mužstvo presunie do Helsínk, kde ho čakajú zvyšné dva zápasy prvého turnaja Euro Hockey Tour.

V sobotu nastúpi od 17:30 h SEČ proti domácim Fínom a v nedeľu sa stretne so Švajčiarmi (13.30 h).

Vstup do turnaja vyšiel domácim Fínom. Vo svojom úvodnom stretnutí v Helsinkách zdolali Švajčiarsko 3:1

Fínske hokejové hry - turnaj EHT:

Švajčiarsko – Fínsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 34. Dionicio - 13. Järventie, 31. Rindell, 60. Kaski

Česko - Švédsko 2:3 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 22. Zohorna, 30. Stránský - 8. Roos, 56. Berglund, rozh. nájazd Berglund

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