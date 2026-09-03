Faško-Rudáš strelil gól v Lige majstrov, no jeho tím prehral. Čerešnák a aj Plzeň oslavujú

Martin Faško-Rudáš
Martin Faško-Rudáš (Autor: hcbilitygri.cz)
TASR|3. sep 2026 o 20:26
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V piatok sa v súťaži predstaví aj slovenský majster z Nitry.

Slovenský hokejový útočník Martin Faško-Rudáš si otvoril strelecký účet v novej sezóne základnej časti Ligy majstrov, no jeho Liberec prehral na ľade fínskej Tappary Tampere 3:6.

Hráči HC Škoda Plzeň zvíťazili na domácom ľade nad švédskym Rögle BK 4:0. Uspel aj ďalší český zástupca, Pardubice s Petrom Čerešnákom si poradili s poľským tímom GKS Tychy hladko 6:0.

V piatok sa v súťaži predstaví aj slovenský majster, HK Nitra na úvod nastúpi pred domácim publikom o 18.00 h proti švédskej Skelleftee. 

Liga majstrov, 1. kolo

HC Škoda Plzeň - Rögle BK 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 34. Čech, 35. Katic, 43. Filip, 50. Merežko

Tappara Tampere - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Góly: 2., 30. a 53. Räsänen, 37. Vanhatalo, 47. Suvanto, 48. Almari - 16. Lenc, 42. Faško-Rudáš, 50. Najman

HC Dynamo Pardubice - GKS Tychy 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Góly: 10. Stránský, 16. Kondelík, 19. Tourigny, 22. Kondelík, 43. Sedlák, 58. Stránský

Tabuľka Ligy majstrov

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Martin Faško-Rudáš
Martin Faško-Rudáš
Faško-Rudáš strelil gól v Lige majstrov, no jeho tím prehral. Čerešnák a aj Plzeň oslavujú
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