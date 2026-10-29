VIDEO: Rekordný McDavid a ťažká noc Slovákov. Edmonton nedal Calgary šancu

Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Philadelphiou 5:2 v nočnom zápase NHL. Slovenský obranca Martin Fehérváry sa nezapísal do kanadského bodovania, no s časom 22:39 min. bol najvyťaženejší hráč domácich.
Hráči Calgary prehrali na ľade Edmontonu 0:4, obranca Šimon Nemec odohral v drese Flames 23:36 min., čo bolo najviac zo všetkých hráčov zápasu.
Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeho spoluhráč útočník Martin Pospíšil.
McDavid pokoril Gretzkého
Kapitán Edmontonu Connor McDavid vytvoril nový rekord NHL, keď asistoval v každom z úvodných 13 zápasov sezóny. Prekonal tým doterajšie maximá Waynea Gretzkého, Kena Linsemana a Sebastiana Aha.
Proti Flames bol pri dvoch góloch svojho tímu a upevnil si pozíciu lídra kanadského bodovania súťaže. Edmonton zvíťazil prvýkrát po dvoch prehrách.
Brankár „olejárov“ Tristan Jarry vychytal prvé čisté konto v sezóne a 24. v kariére.
Flames prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách a navyše sa im zranili dvaja hráči.Brankár Devin Cooley odstúpil počas prvej tretiny pre zranenie v dolnej časti tela.
„Nikdy nechcete, aby sa niekto zranil, nehovoriac o spoluhráčovi, ktorý hrá svoj najlepší hokej. Je to nešťastné. Musíme to postaviť na hráčoch okolo neho a nespoliehať sa iba na jedného hráča. Sme jeden tím a podľa toho musíme hrať,“ povedal brankár Dustin Wolf, ktorý vystriedal Cooleyho.
V mínuse ostal aj Fehérváry
Jeden mínusový bod si pripísal aj Fehérváry, no na rozdiel od slovenských krajanov v Calgary sa tešil z víťazstva. Jeho tím sa postaral o tretiu prehru Flyers po sebe a dosiahol štvrté víťazstvo z predošlých piatich duelov.
Fehérváry sa prezentoval jednou strelou, dvomi hitmi a tromi zblokovanými strelami. Jeho tím nadviazal na víťazstvo nad Buffalom a na domácom ľade zdolal Flyers siedmykrát po sebe.
„Bolo to našich najkomplexnejších 60 minút v sezóne. Súperovi sme nedali veľa priestoru ani času, teda až na zopár presiloviek. Keď sme aj spravili nejaké chyby, tak nám pomohol LT (brankár Logan Thompson, pozn.),“ vyhlásil útočník Washingtonu Dylan Strome.
Hráči Colorada pribrzdili rozbehnutých Devils, ktorí predtým prehrali iba jeden zápas zo siedmich. Avalanche zvíťazili na domácom ľade 5:2.
„Myslím si, že sme hrali s dobrým nasadením a k víťazstvu prispeli všetci hráči. Naša hra bola efektívna,“ povedal tréner Colorada Jared Bednar. Pre jeho zverenca Josha Mansona sa duel skončil predčasne.
„Nejaký čas nám bude chýbať,“ uviedol Bednar. Pre hostí to bol druhý zápas v priebehu dvoch dní. V ich bránke dostal pred novou akvizíciou Connorom Hellebuyckom príležitosť Jake Allen. Oba góly hostí strelil útočník Connor Brown, ktorý nimi otvoril aj uzavrel skóre. Boli to pre neho prvé dva presné zásahy v sezóne.
„Domáci mali dnes viac energie a vyhrali po tom, čo inkasovali prvý gól. Odviedli veľmi dobrú prácu. Je to naozaj dobrý tím. My sme tvrdo bojovali, ale dnes to nestačilo,“ konštatoval Brown podľa nhl.com.
Hokejisti Toronta nebodovali v druhom zápase po sebe. V treťom stretnutí ich štvorzápasového tripu po západnom pobreží boli nad ich sily hráči Seattlu.
Domáci Kraken zvíťazili 5:4, pričom hosťom k lepšiemu výsledku nepomohli ani trojbodové výkony Austona Matthewsa (1+2) a jednotky uplynulého draftu Gavina McKennu (2+1), ktorý dvakrát skóroval v presilovkách.
„Keď hráte s hráčom ako Matthews, tak je to celkom jednoduché. Je to neuveriteľný hokejista, veľmi dobre vidí dianie na ľade. Myslím si, že súperi si ho všímajú pre jeho strelu a to by pre mňa mohlo otvoriť trochu priestoru. Je zábavné s ním hrať a myslím si, že dnes nám to išlo celkom dobre,“ uviedol McKenna.
Seattle zvíťazil v troch zápasoch z predošlých štyroch. Víťazný gól strelil obranca Brandon Montour v 60. minúte. Zápas sa príliš nevydaril brankárom - domáci Philipp Grubauer inkasoval štyri góly z 21 striel (81,0-percentná úspešnosť zákrokov), Sergej Brobrovskij päť zo 17-tich (70,60 %).
„Súper má v kádri veľa dynamických hráčov, no myslím si, že v hre piatich proti piatim sme boli lepší tím,“ doplnil tréner Seattlu Lane Lambert.
NHL - výsledky (štvrtok, 29. október):
Washington Capitals - Philadelphia Flyers 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 2. Tuch (Strome, St. Ivany), 28. Kyrou (Strome, Chychrun), 37. A. Protas (Roy, Dubois), 53. Kyrou (Strome, St. Ivany), 58. Tuch (Dubois) - 25. Couturier (Seeler), 50. Mičkov (Barkey, Zegras)
Brankári: Thompson - Woll, strely na bránku: 30:25.
Edmonton Oilers - Calgary Flames 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 8. Joseph (McDavid, Bouchard), 25. Ekholm (Nugent-Hopkins), 21. Kapanen (McDavid, Nugent-Hopkins), 42. Formenton (Dickinson)
Brankári: Jarry - Cooley, strely na bránku: 32:24
Colorado Avalanche - New Jersey Devils 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Góly: 31. Landeskog (Schwartz, Toews), 43. Kadri (Roy, Burns), 44. Kelly (Burns, Svečkov), 52. MacKinnon (Lehkonen, Malinski), 53. Schwartz (Malinski, Kadri) - 13. Brown, 56. Brown (Lombardi, Class)
Brankári: Blackwood - Allen, strely na bránku: 44:22.
Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Góly: 2. Catton (Samoskevich), 21. Mahura (Meyers, F. Gaudreau), 24. Stephenson (Dunn, Beniers), 31. Evans (Samoskevich, Stephenson), 60. Montour (Eberle, McMann) - 20. McKenna (Matthews, Raddysh), 22. McKenna (Matthews, Roslovic), 49. Roslovic (Cowan, Stecher), 59. Matthews (Raddysh, McKenna)
Brankári: Grubauer - Bobrovskij, strely na bránku: 17:21.
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