Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade Pittsburghu 6:3 v nočnom zápase zámorskej NHL.
Dvadsaťdvaročný obranca bodoval v piatom stretnutí za sebou, čím si vytvoril svoj osobný rekord v profilige. Gólovú prihrávku zaznamenal aj Martin Fehérváry, ktorý si pri triumfe Washingtonu nad Philadelphiou 7:3 pripísal aj tri plusové body.
Štvrtýkrát po sebe vyšiel bodovo naprázdno Juraj Slafkovský v drese Montrealu.
Nemec si pripísal gólovú prihrávku pri víťaznom presnom zásahu Ryana Stromea v 36. minúte. Bola to práve druhá časť hry, v ktorej Flames rozhodli o plnom bodovom zisku, keďže v nej strelili štyri góly.
Nemec strávil na ľade 18:41 min a vylepšil svoju doterajšiu bodovú sériu v NHL. Do štatistík mu pribudol aj dvojminútový trest za podrazenie. Na konte má po 26 dueloch dovedna 12 bodov (2+10).
VIDEO: Sekundárna asistencia Šimona Nemca
Capitals s Fehérvárym strhli definitívne víťazstvo na svoju stranu v treťom dejstve, v ktorom strelili štyri góly. Slovenský zadák prihral na gól Dylana Stromea, ktorým domáci spečatili triumf 7:3.
Fehérváry bol s časom 20:19 min na ľade druhý najvyťažovanejší obranca svojho tímu. Spolu s ruským útočníkom Ivanom Mirošničenkom (1+1) mal z tímu Capitals v kolónke +/- tri plusky.
VIDEO: Asistencia Martina Fehérváryho
Juraj Slafkovský neskóroval od 24. októbra a sériu bez gólu natiahol už na 17 duelov. Bodovať nedokázal v štvrtom stretnutí v rade, k čomu mu nepomohlo ani opätovné vytvorenie elitného útoku Canadiens spolu s Coleom Caufieldom a kapitánom Nickom Suzukim.
Slafkovský odohral najmenšiu porciu v sezóne (14:34 min), nižší icetime nemal od 1. marca tohto roka, keď odohral proti Washingtonu v základnej časti minulej sezóny 14:23 min. Montreal prehral na ľade Colorada vysoko 0:6.
V akcii bol zo slovenských hráčov ešte Dalibor Dvorský, ktorý nebodoval. Na ľade bol 12:14 min a na bránku súpera vyslal jednu strelu. St. Louis podľahli NY Islanders 2:3 po predĺžení.
V zostave Tampy Bay chýbali pre chorobu obranca Erik Černák a kapitán Victor Hedman. „Blesky“ v ich neprítomnosti prehrali s Carolinou 1:3. Domáci prišli o víťazstvo v treťom dejstve, keď úradujúci víťaz Stanleyho pohára troma gólmi strhol triumf na svoju stranu.
NHL - výsledky (štvrtok, 26. november):
Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 3:6
New York Islanders - St. louis Blues 3:2 po s.n.
Washington Capitals - Philadelphia Flyers 7:3
Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 6:0
Boston - Winnipeg 2:4
Buffalo - NY Rangers 5:1
Columbus - New Jersey 2:3 pp a sn
Florida - Ottawa 5:3
Tampa Bay - Carolina 1:3
Detroit - Vancouver 5:1
Dallas - Nashville 1:3
Minnesota - Utah 3:4
Seattle - Chicago 1:3
Anaheim - San Jose 7:0
Tabuľky NHL
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