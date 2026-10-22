VIDEO: Tkachuk čelil piskotu a hádzaniu dresov. Philadelphia uspela vďaka dvom gólom nováčika

Hokejisti Ottawy Senators zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad Floridou 5:1. Domáci uspeli pri prvom návrate svojho bývalého kapitána Bradyho Tkachuka do Ottawy.
Ten síce otvoril skóre, ale Senators odpovedali piatimi gólmi. Hráči Philadelphie Flyers triumfovali na ľade Buffala 3:1 zásluhou dvoch premiérových gólov nováčika Colea Knubla.
Tkachuk sa do Ottawy vrátil po ôsmich sezónach v drese Senators prvýkrát ako hráč súpera a diváci ho privítali piskotom.
VIDEO: Reakcia fanúšikov Ottawy
Už po desiatich minútach dokázal skórovať v presilovej hre, domáci však ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Tima Stützleho a v druhej časti otočili skóre Claude Giroux a Shane Pinto.
VIDEO: Gól Tkachuka
V záverečnej tretine spečatili výhru „senátorov“ Warren Foegele a Stephen Halliday. Stützle mal bilanciu 1+1, obranca Jake Sanderson pri návrate po zranení dvakrát asistoval. Florida prerušila šnúru troch víťazstiev.
V bránke Ottawy začal Linus Ullmark, ktorého v tretej tretine pre zranenie dolnej časti tela nahradil Samuel Ersson.
Brady Tkachuk sa v hlavnom meste Kanady nedočkal vrúcneho privítania. Domáce publikum bučalo a pískalo pri každom jeho dotyku s pukom a tešilo sa z každého bodyčeku na jeho osobu.
Mladší z bratskej si v pokrikoch vypočul urážky, ako aj označenie zradca.
„Boli nemilosrdní? Nie, bolo to dobré. Ukazuje to ich vášeň. Jedna kapitola sa uzavrela. Ako som povedal, začíname novú, vzrušujúcu kapitolu. Bolo pekné hrať pred touto vášnivou skupinou fanúšikov,“ uviedol Brady Tkachuk, ktorý si súboje s bývalými spoluhráčmi na ľade užil: „Je to niečo nové. Ešte nedávno to boli moji spoluhráči. Je to nová skúsenosť, aká sa stane raz za život. Snažil som sa užiť si to čo najviac.“
Philadelphia vyhrala napriek problémom so zraneniami tretíkrát za sebou. Knuble strelil svoje prvé dva góly v NHL iba vo svojom druhom zápase v profilige.
Útočník Philadelphie otvoril na ľade Buffala skóre v 15. minúte po dorážke strely Olivera Bonka a na začiatku tretej tretiny upravil na konečných 3:1, keď dostal puk do bránky odrazom od korčule brankára Ukka-Pekku Luukkonena.
V hľadisku ho sledovali rodičia vrátane otca Mikea Knubla, ktorý v NHL odohral 1068 stretnutí. Za Flyers sa presadil aj Trevor Zegras, jediný gól Buffala strelil pri svojom sezónnom debute Jason Zucker.
Philadelphia dosiahla tretie víťazstvo za sebou po tom, čo v úvodných deviatich zápasoch sezóny nevyhrala.
Cole Knuble sa do NHL prebojoval tri roky po svojom drafte. Väčšinu predošlej sezóny strávil ešte v univerzitnej NCAA a v závere si vyskúšal sedem stretnutí vo farmárskej AHL za tím Lehigh Valley Phantoms.
Tam nazbieral aj štyri body v šiestich dueloch prebiehajúceho ročníka a vyslúžil si povolanie do hlavného tímu Flyers.
„Za tie roky som do toho vložil veľa úsilia. Verím vo svoje schopnosti. Je to veľký skok nahor, medzi najlepších hráčov na svete,“ povedal 22-ročný Knuble, ktorý je siedmy nováčik Flyers s prvým viacbodovým zápasom v kariére v dvoch alebo menej stretnutiach. Naposledy sa takto podarilo odštartovať kariéru českému útočníkovi Václavovi Prospalovi v sezóne 1996/97.
VIDEO: Prvý gól Knubleho v NHL
NHL - výsledky (štvrtok, 22. október):
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 1:3
Góly: 40. Zucker (Quinn, Östlund) - 15. Knuble (Bonk, Barkey), 20. Zegras (Mičkov, Drysdale), 44. Knuble (Bonk).
Brankári: Luukkonen - Vladař, strely na bránku: 28:26
Ottawa Senators - Florida Panthers 5:1
Góly: 15. Stützle (Sanderson, Halliday), 30. Giroux (Matinpalo), 38. Pinto (Sanderson), 48. Foegele (Cozens, Batherson), 55. Halliday (Stützle) - 10. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Jones).
Brankári: Ullmark (44. Ersson) - Schmid, strely na bránku: 30:19
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