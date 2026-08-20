Slovan si v príprave poradil s českým klubom. Mikuláš a Michalovce zviedli gólovú prestrelku

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase na ľade Českých Budějovíc 5:4 po predĺžení.
O výhre slovenského extraligistu rozhodol v 23. sekunde predĺženia útočník Samuel Buček, ktorý tak skóroval aj v druhom prípravnom stretnutí.
O víťazstve svojho tímu po predĺžení rozhodol aj útočník Popradu Juraj Majdan, ktorý v deň 35. narodením spečatil výhru nad Katovicami 5:4.
S poľským súperom si poradili aj hráči HC Prešov, ktorí zdolali GKS Tychy 2:1.
V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy triumfovali hráči domáceho Liptovského Mikuláša nad Michalovcami 7:4.
Tipsport liga - prípravné zápasy
České Budějovice - HC Slovan Bratislava 4:5 pp (0:2, 2:1, 2:2 - 0:1)
Góly: 23. Kundrátek, 40. Krastenbergs, 42. Bell, 46. Ordoš - 13. Pecararo, 39. Eklind, 46. Solenský, 47. Peterek, 61. Buček
HC Prešov - GKS Tychy 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly: 23. Archibald, 26. Feranec - 28. Pociecha
GKS Katovice - HK Poprad 4:5 pp (0:0, 3:3, 1:1 - 0:1)
Góly: 22. Krezolek, 35. Bremer, 40. Ruokonen, 55. Pasiut - 27. a 29. Dvořák, 30. Rychlík, 59. Bodák, 65. Majdan
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
Góly: 13. Lalík, 19. Záborský, 20. Funtek, 28. Chovan, 47. De La Gorgendiere, 50. Acolatse, 58. Vojtech - 9. a 29. Fedor, 30. Virtanen, 56. Boucher
RI Okna Berani Zlín – HK Dukla Trenčín 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 32. P. Sedláček, 45. Heš - 18. Mikuš, 32. Kudrna, 54. Krajč