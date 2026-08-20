Slovenským tímom nevyšli predĺženia a nájazdy. Na memoriáli oba prehrali

Hokejisti domáceho HKM Zvolen prehrali v úvodný deň 28. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka s Frýdkom-Místkom 1:2 po samostatných nájazdoch. Jediný gól slovenského extraligistu strelil v 46. minúte Jakub Kolenič.
V prvý deň turnaja neuspeli ani hráči Banskej Bystrice, ktorí podľahli nórskemu tímu Stavanger Oilers 3:4 po predĺžení.
V stretnutí viedli 2:0 a krátko pred koncom riadneho hracieho času aj 3:2, no napokon sa radovali „olejári“. Zverenci Vlastimila Wojnara trikrát skórovali v presilovkách.
Memoriál Pavla Zábojníka - 1. deň
Stavanger Oilers - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)
Góly: 29. a 60. Faret, 52. Karlsen, 64. Blomstrand - 18. Lucas, 20. Tičar, 59. Šoltés
HKM Zvolen - HC Frýdek-Místek 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 46. Kolenič - 22. Indrst, rozh. nájazd Haas