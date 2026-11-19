Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou k výhre Montrealu Canadiens na ľade New Jersey Devils (3:2). Útočník tak bodoval v dvoch z posledných troch zápasov.
Slafkovský asistoval pri vyrovnávajúco góle Nicka Suzukiho na priebežných 2:2 v 20. minúte.
Puk poslal v presilovej hre na modrú čiaru Laneovi Hutsonovi, ktorého strelu tečoval Suzuki.
VIDEO: Sekundárna asistencia Slafkovského v presilovej hre
Slafkovský strávil na ľade 17:20 minúty a okrem asistencie mal na konte jednu plusku.
Slovák nastúpil v druhom útoku po boku Jakea Evansa a Alexa Newhooka, v prvej formácii ho nahradil Alexandre Texier.
V ďalších dvoch nočných zápasoch vyhral Boston v Detroite 4:1 a v tom istom pomere si poradil Utah s Coloradom.
NHL - výsledky (štvrtok, 19. november):
Detroit - Boston 1:4
New Jersey - Montreal 2:3
Utah - Colorado 4:1
Tabuľky NHL
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