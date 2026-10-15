VIDEO: Po zrážke Slafkovského sa strhla bitka. Montreal utrpel tesnú prehru

Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5:4 v nočnom zápase NHL. Obranca Martin Fehérváry bol druhý najvyťaženejší hráč domácich.
Do kanadského bodovania sa však nezapísal rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slafkovský.
Po tom, čo bolo v noci na stredu v akcii všetkých 32 tímov, mala NHL na programe iba dva duely. Washington sa po prehre na ľade Caroliny (2:4) presunul na domáci ľad a po dvoch zápasoch bez bodového zisku dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne.
Fehérváry odohral 21:54 min., počas ktorých zblokoval štyri strely. Po siedmich odohratých zápasoch naďalej čaká na prvý kanadský bod v sezóne.
Jeho krajan Juraj Slafkovský nastúpil v elitnej formácii Montrealu. Na ľade strávil celkovo 19:40 min. a do štatistík mu pribudol mínusový bod, jedno neúspešné vhadzovanie a štyri strely na bránku - najviac z tímu.
V závere druhej tretiny ho v strednom pásme atakoval Ivan Mirošničenko, pričom pri páde na ľad ho ešte do hlavy zasiahol Tom Wilson. Slovenský útočník zamieril do šatne, no v tretej tretine pokračoval v zápase.
VIDEO: Bitka po páde Slafkovského
Tromi kanadskými bodmi pomohol Washingtonu americký útočník Alex Tuch (2+1). Skúsený útočník prišiel do Washingtonu počas leta z Buffala. V siedmich dueloch nazbieral šesť kanadských bodov.
„Nielen produkciou, ale všetkým, čo k nám prináša, bude Alex vítaný prírastok pre veľa ďalších sezón. Jeho štart je skvelý,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery podľa nhl.com.
Capitals prehrávali 0:1 aj 1:2, no napokon v tretej tretine otočili skóre na svoju stranu. Gól, ktorý sa ukázal ako víťazný, strelil v 58. minúte práve Tuch.
„Nie vždy bola naša hra pekná. Snažili sme sa hrať dynamicky bez ohľadu na to, čo sa deje. Nikto zbytočne nedržal puk ani nehral komplikovane. Hrali sme jednoducho a ukázal sa efekt snehovej gule,“ poznamenal Tuch.
Duel priniesol aj prvú konfrontáciu bratov Colea a Lanea Hutsonovcov. Obranca Washingtonu Cole asistoval pri prvom góle, obranca hostí Lane mal bilanciu 1+1. Canadiens nenadviazali na dve tesné víťazstvá nad Detroitom a Buffalom.
„Cítim, že celkovo hráme dobrý hokej. Snažíme sa získať odmenu za prácu, ktorú robíme,“ uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis.
Hráči Dallasu a Colorada sa stretli druhýkrát v priebehu 24 hodín. Po tom, čo Avalanche zvíťazili na ľade súpera 3:2, sa z dvoch bodov tešili Stars.
V denverskej Ball Arene zdolali domácich 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Roope Hintz.
„Snažil som sa ísť pomalšie z ľavej strany a vybrať správne miesto na strelu. Vždy sú to proti nim (Avalanche) dobré zápasy a myslím si, že dobre sme hrali aj vo včerajšom zápase. Vtedy sme nedosiahli výsledok, ktorý sme chceli, no bolo dobré, že sme sa dnes vrátili k tvrdej práci a získali víťazstvo,“ povedal Hintz.
Dallas aj Colorado patria k favoritom Západnej konferencie. Z uplynulých šiestich vzájomných zápasov sa päť skončilo najtesnejším rozdielom.
„Vždy, keď hráme proti tomuto tímu, je to tesný zápas a vždy veľmi ťažký. Dnes sme hrali veľmi dobre v prvej a v tretej tretine. Nepáčilo sa mi však niekoľko prvkov v našej hre, predovšetkým spôsob, akým sme sa prezentovali v druhej tretine,“ poznamenal tréner Colorada Jared Bednar.
Do zostavy Colorada sa po jednozápasovej absencii vrátil obranca Cale Makar. Predošlý duel vynechal z osobných dôvodov po tom, čo sa stal otcom dvojičiek Mattieho and Rhetta.
NHL - výsledky (štvrtok, 15. október):
Washington Capitals - Montreal Canadiens 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Góly: 8. Kyrou (C. Hutson, Tuch), 20. Mirošničenko (I. Protas, Kyrou), 27. Tuch, 43. Holl (I. Protas, Ovečkin), 58. Tuch - 5. Anderson (Newhook), 12. L. Hutson (Bolduc, Dobson), 33. Anderson (Newhook), 59. Suzuki (L. Hutson)
Brankári: Lindgren - Dobeš, strely na bránku: 24:29
Colorado Avalanche - Dallas Stars 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1)
Góly: 25. Landeskog (Kadri, Malinski), 49. Nelson (Lehkonen, Kadri) - 36. Heiskanen (Rantanen, Harley), 42. Hyry
Brankári: Wedgewood - DeSmith, strely na bránku: 27:22
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