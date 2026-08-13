Slovan na úvod prípravy zažil gólové peklo. Proti Třinci zažiarili Turan aj Buček

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase s HC Oceláři Třinec v Liptovskom Mikuláši 5:6.
Hetrikom sa v drese „belasých“ blysol Oliver Turan. Majster Tipsport ligy HK Nitra nestačil na účastníka druhej najvyššej českej súťaže Zlín 0:2.
Nedarilo sa ani ďalším účastníkom najvyššej slovenskej súťaže. Zvolen prehral s účastníkom TIPOS SHL Žiarom nad Hronom 3:4 a Banská Bystrica s maďarským Ferencvárosom 2:3.
Tipsport liga - prípravné zápasy
HC Slovan Bratislava - HC Oceláři Třinec 5:6 (1:0, 1:4, 3:2)
Góly: 17. Turan (Buček, Ličko), 28. Buček (Korczak), 42. Turan (Kašlík, Eklind), 49. Maier (Buček), 49. Turan (Solenský) – 25. Hrehorčák (Aubrecht, Roman), 27. Kubiesa (Flynn, Musil), 37. Flynn (Adámek, Kubiesa), 40. Aubrecht (Chlán), 45. Flynn (Voženílek, Adámek), 49. Flynn
RI OKNA Berani Zlín - HK Nitra 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Góly: 10. Jarůšek (Číp), 30. Paukku (Guévin, Válek)
HK Žiar nad Hronom - HKM Zvolen 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
Góly: 23. Eriksson (Čulík), 26. Urbánek (Glazkov), 29. Fekiač (Čulík), 47. Urbánek (Pozgay) - 16. Kukos, 28. Lašák (Tkáč, Kolenič), 36. Josling (Nemec)
HC 05 Banská Bystrica – Ferencváros 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 28. Gron, 32. Gron - 17. Tyni, 32. Silye, 45. Silye