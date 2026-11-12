VIDEO: Černák nedohral zápas Tampy. Po tvrdom náraze sa okamžite strhla bitka

Hokejisti Tampy Bay vyhrali v zámorskej NHL na ľade Buffala 8:3. Slovenský obranca hostí Erik Černák zápas nedohral po tvrdom zákroku Becka Malenstyna v druhej tretine.
Nikita Kučerov zaznamenal v tretej perióde čistý hetrik a pridal asistenciu, obranca John Carlson nazbieral päť bodov (1+4). Calgary prehralo s New Yorkom Rangers 1:3, Martin Pospíšil a Šimon Nemec v drese domácich nebodovali.
Černáka v čase 34:06 narazil útočník Buffala na ochranné sklo pri striedačke Tampy. Slovenský zadák zostal krátko ležať na ľade, následne zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil.
VIDEO: Zranenie Erika Černáka
Stihol odohrať 11 minút, počas ktorých nebodoval a pripísal si dve trestné minúty. Tréner hostí Jon Cooper po zápase uviedol, že Černák pravdepodobne vynechá aj duel v noci na piatok na ľade Columbusu.
Tampa viedla v 34. minúte už 4:0, domáci však tromi gólmi za sebou zdramatizovali priebeh. Tage Thompson v 41. minúte znížil na 3:4, no už o 52 sekúnd neskôr Kučerov zvýšil na 5:3, o chvíľu pridal ďalší gól a v 55. minúte zavŕšil čistý hetrik. štyroch zápasov.
Jake Guentzel mal štyri asistencie a Brandon Hagel dva góly a jednu asistenciu.
Calgary našlo len jedného strelca
Rangers sa presadili v Calgary najmä zásluhou Miku Zibanejada, ktorý v druhej tretine skóroval dvakrát.
Adam Klapka v 48. minúte znížil na 1:2, ale Tye Kartye sedem sekúnd predkoncom upravil do prázdnej bránky na konečných 3:1 pre hostí.
Alexis Lafreniere si pripísal dve asistencie, brankár Joonas Korpisalo 29 úspešných zákrokov.
„Samozrejme je fajn, že môžem prispieť, ale tentoraz je dobrý pocit získať dva body za víťazstvo,“ povedal Zibanejad pre nhl.com.
„Mám pocit, že vždy, keď sem prídeme, je to ťažký zápas. Nezáleží na tom, aký majú tím a na akej pozícii sú. Je to náročné prostredie. Je výnimočné, že sme tu hrali zrejme poslednýkrát,“ dodal Zibanejad, ktorý si na štadióne v Calgary v roku 2012 pripísal víťazný gól vo finále MS juniorov.
Flames budú hrať od novej sezóny v novej hale Scotia Place.
Nemec bol s minutážou 22:21 druhý najvyťaženejší hráč domácich, mal dve strely a dva mínusové body. Pospíšil odohral 11:08 min s dvoma trestnými minútami a dvoma hitmi.
VIDEO: Najnovší diel podcastu NHL Hokejový BOSS
McDavid pokračuje vo výnimočnej sérii
Edmonton zdolal Philadelphiu 3:2 po predĺžení. Zach Hyman skóroval v drese „olejárov“ dvakrát v druhej tretine, ale Tyson Foerster a Travis Sanheim skóre vyrovnali.
O triumfe Oilers rozhodol obranca Evan Bouchard už po 47 sekundách predĺženia po prihrávke Leona Draisaitla.
Kapitán domácich Connor McDavid zaznamenal asistenciu a predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny na 20 zápasov. Kanadský útočník sa stal len štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý získal aspoň bod v prvých 20 zápasoch sezóny.
Wayne Gretzky to dokázal trikrát, vrátane rekordnej 51-zápasovej bodovej série na začiatku sezóny 1983/84.
Pittsburgh uspel na ľade San Jose 3:2 po nájazdoch, hoci v tretej tretine premrhal dvojgólový náskok. O triumfe hostí rozhodol Ben Kindel, ktorý strelil gól v riadnom hracom čase a ako jediný uspel aj v nájazdovom rozstrele.
Gauthier napodobnil ikony
Hráči Nashvillu vyhrali na ľade Anaheimu 4:2 a predĺžili víťaznú sériu na šesť stretnutí. Shane Wright, Nils Höglander a Jayden Struble sa na triumfe hostí podieľali zhodne gólom a asistenciou.
Ducks prehrali prvýkrát po piatich víťazstvách. Domáci Cutter Gauthier skóroval v siedmom zápase po sebe a je prvý hráč NHL od čias Maria Lemieuxa z Pittsburghu a Alexandra Mogiľného z Buffala zo sezóny 1992/93, ktorý strelil 14 gólov v siedmich zápasoch.
Štvrtý triumf v sérii majú na konte Vegas Golden Knights po víťazstve nad Utahom 5:3. Dvoma gólmi v druhej tretine sa na tom podieľal ruský útočník Ivan Barbašov.
Kapitán Mark Stone zaznamenal asistenciu a priblížil sa na rozdiel jediného bodu ku klubovému rekordu v produktivite v podaní Jonathana Marchessaulta. V drese Golden Knights nazbieral spolu už 416 bodov.
NHL - výsledky (štvrtok, 12. november):
Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)
Góly: 36. Doan (McLeod, Norris), 40. Zucker (Östlund, Quinn), 41. Thompson (Krebs, Benson) – 19. Sabourin (Geekie, Guentzel), 20. Carlson (Guentzel, D'Astous), 25. Hagel (Cirelli, Carlson), 34. Gourde (Guentzel, O'Reilly), 42. Kučerov (Hagel, Carlson), 45. Kučerov (Carlson, Cirelli), 55. Kučerov (Carlson, Guentzel), 56. Hagel (Kučerov, Cirelli)
Brankári: Luukkonen (42. Ellis) - Vasilevskij, strely na bránku: 31:22
Calgary Flames – New York Rangers 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 48. Klapka (Strome, Šarangovič) – 21. Zibanejad (Lafreniere, Pettersson), 31. Zibanejad (Dorofejev, Lafreniere), 60. Kartye (Miller)
Brankári: Cooley - Korpisalo, strely na bránku: 30:24.
Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 25. Hyman (Ekholm, Dach), 35. Hyman (McDavid, Bouchard), 61. Bouchard (Draisaitl) – 37. Foerster (Tippett, Dvorak), 52. Sanheim (Ristolainen, Mičkov)
Brankári: Jarry - Vladař, strely na bránku: 24:32
Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Góly: 3. Eichel (Marner, Stone), 24. Olofsson (Eichel, Marner), 25. Barbašov (Olofsson, Theodore), 29. Barbašov (Olofsson, Hertl), 51. Howden (Karlsson, Marner) – 9. Crouse (McBain, Peeke), 37. McBain (Crouse, Peeke), 50. Simašev (McBain, Keller)
Brankári: Hart - Cossa, strely na bránku: 28:17.
Anaheim Ducks – Nashville Predators 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Góly: 9. Gauthier (Granlund), 53. Granlund (Sennecke, Helleson) – 9. Struble (Wright), 37. Höglander (Struble), 79. Wright (Höglander, Josi), 57. Stamkos (Bourque, Josi)
Brankári: Brossoit - Annunen, strely na bránku: 29:22
San Jose Sharks – Pittsburgh Penguins 2:3 pp a sn (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 52. Celebrini (Kesselring, Smith), 56. Marchment (Celebrini, Dickinson) – 9. Girard (Malkin, Letang), 44. Kindel (Rakell, Karlsson), rozh. nájazd Kindel
Brankári: Askarov - Murašov, strely na bránku: 36:35
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: