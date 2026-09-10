Pardubice v Lige majstrov prvýkrát vyšli naprázdno, prekvapil ich súper Nitry

Momentka zo zápasu SaiPa Lappeenranta - HC Dynamo Pardubice
Momentka zo zápasu SaiPa Lappeenranta - HC Dynamo Pardubice (Autor: Facebook/HC Dynamo Pardubice)
TASR|10. sep 2026 o 21:13
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Za Dynamo nastúpili dvaja Slováci.

Hokejisti fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta zvíťazili nad HC Dynamo Pardubice 3:2 vo štvrtkovom zápase 3. kola Ligy majstrov.

V drese hostí nastúpili aj slovenský obranca Peter Čerešňák a útočník Matúš Válek, no nezapísali sa do kanadského bodovania.

SaiPa má po troch odohratých zápasoch šesť bodov a v sobotu 12. septembra bude štvrtý súper jediného slovenského zástupcu HK Nitra.

Hráči švajčiarskeho tímu HC Davos zvíťazili aj vo svojom treťom zápase a sú na najlepšej ceste do osemfinále, v ktorom sa predstaví 16 z 24 tímov.

V zápase 3. kola zvíťazili na ľade GKS Tychy 4:2. Poľský tím je aj po 3. kole bez bodového zisku.

Skelleftea zvíťazila nad Servette Ženeva 3:2. Aj po troch odohratých zápasoch je bez straty bodu a v neúplnej tabuľke hlavnej fázy jej patrí priebežné 1. miesto. Ženeva prehrala prvýkrát, na konte má šesť bodov.

Liga majstrov, 3. kolo:

SaiPa Lappeenranta - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Góly: 18. Palmu, 34. a 35. Emanuelsson - 40. Tomášek, 46. Košťálek.

GKS Tychy - HC Davos 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Góly: 48. Pociecha, 60. Janik - 8. Frick, 18. Steiner, 33. Zadina, 60. Asplund

Skelleftea AIK - Servette Ženeva 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Góly: 18. Lindberg, 19. Fasching, 60. Lundberg - 3. Praplan, 49. Ignatavicius

Storhamar Hockey - EC-KAC Klagenfurt 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 7. Skedung, 34. Nystuen - 55. Herburger

Kölner Haie - Frölunda HC 4:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 5. Storm, 30. Fischbuch, 45. a 48. Noebels, 60. Storm - 6. Hasa, 50. Dower Nilsson

Tabuľka Ligy majstrov

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