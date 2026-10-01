VIDEO: Lotyšský gólman zatvoril bránu, český vyhorel. Pensylvánske derby prinieslo poriadnu facku

Vstup do novej sezóny NHL sa českému brankárovi Danielovi Vladařovi vôbec nevydaril, v úvodnom stretnutí inkasoval v pensylvánskom derby od Pittsburghu sedem gólov a Flyers prehrali 0:7.
Hokejisti Pittsburghu úspešne vstúpili do nového ročníka zámorskej NHL. V noci na štvrtok zvíťazili v bitke o Pennsylvániu na ľade Philadelphie hladko 7:0.
Lotyšský brankár Arturs Šilovs zneškodnil všetkých 19 striel domácich a pripísal si tretí shutout v kariére.
Vstup do novej sezóny NHL sa českému brankárovi Danielovi Vladařovi vôbec nevydaril, v úvodnom stretnutí inkasoval v pensylvánskom derby od Pittsburghu sedem gólov.
Toronto zaknihovalo prvú výhru pod trénerom Jimom Hillerom. Po utorkovej prehre s Montrealom sa tentoraz Maple Leafs tešili z víťazstva 2:1 nad New Yorkom Islanders. Víťazný gól strelil Easton Cowan, pridal aj asistenciu.
Colorado doma zdolalo Los Angeles 8:4, najviac bodov v drese Avalanche zaznamenal útočník Brock Nelson, ku gólu si pripísal aj dve asistencie.
Slovenskí hokejisti v akcii neboli.
NHL - 1. október (výsledky):
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 0:7
Góly: 8. Robertson (Letang, Crosby), 16. Koivunen (Girard, Korczak), 26. Malkin (Lapierre, Novak), 28. Lapierre (Hallander, Carlile), 31. Hallander (Korczak, Girard), 52. Robertson (Hallander), 57. Činachov (Karlsson, Rakell).
Brankári: Vladař - Šilovs, strely na bránku: 19:38
Toronto Maple Leafs - New York Islanders 2:1
Góly: 8. Sissons (Paul, Cowan), 12. Cowan (Roslovic, Rielly) – 55. Heineman (Horvat).
Brankári: Stolarz - Sorokin, strely na bránku: 26:27
Colorado - Los Angeles 8:4
Góly: 7. Nelson (Schwartz, Kadri), 18. Kelly (Manson), 21. MacKinnon (Kadri, Makar), 29. MacKinnon (Nečas, Burns), 37. Roy (Schwartz, Kelly), 39. Lehkonen (Nelson, Toews), 55. Landeskog (Makar), 56. Lehkonen (Nelson, Toews) – 16. Dumoulin (Laferriere, Turcotte), 22. Armia (Haula, Ceci), 38. Moore (Anderson), 52. Panarin (Doughty, Laferriere).
Brankári: Blackwood - Kuemper, strely na bránku: 29:30.
Tabuľky NHL
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