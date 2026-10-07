VIDEO: Slafkovský strelil prvý gól novej sezóny. Tréner ho vrátil do prvého útoku

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v prvom domácom zápase novej sezóny NHL s Carolinou Hurricanes 4:6. Prvý gól strelil slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Canadiens po prvej tretine viedli 3:2. Dvakrát skóroval Zack Bolduc a presadil sa aj kapitán Nick Suzuki.
Carolina však zápas otočila. V druhej tretine vyrovnal Sebastian Aho a Mark Jankowski poslal Hurricanes do vedenia. V tretej časti zvýšil Taylor Hall svojím druhým gólom v zápase na 5:3.
Montreal ešte vrátil do hry Slafkovský. Slovenský útočník skóroval v čase 56:57 a znížil na 4:5, keď dorazil puk do odkrytej bránky po strele Suzukiho.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského v NHL
Canadiens však vyrovnať nedokázali a Andrei Svechnikov spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky.
Carolina mala v zápase výraznú streleckú prevahu 34:20. Najmä v druhej tretine Montreal prestrieľala 17:4.
Slafkovský odohral 19 minút a 43 sekúnd. Zaznamenal dve strely na bránku, jeden blok a jeden hit a zápas ukončil s jedným mínusovým bodom. Ešte v prvej tretine si odsedel dvojminútový trest za hrubosť.
Na začiatku duelu bol po zrenení Ivana Demidova členom novozloženého druhého útoku s Alexom Newhookom a Kirby Dachom.
Počas zápasu ale tréner Martin St. Louis reagoval na nepriaznivý vývoj a Slafkovského posunul späť do prvého útoku ku Caufieldovi a Suzukimu.
Pre Canadiens išlo zároveň o prvé stretnutie s Carolinou od minuloročného finále Východnej konferencie. Hurricanes vtedy vyhrali sériu v piatich zápasoch a neskôr získali Stanleyho pohár.
NHL - 7. október (výsledky):
Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)
Góly: 4. Bolduc (Danault, Texier), 5. Suzuki (Kreider, L. Hutson), 13. Bolduc (Newhook, Texier), 57. Slafkovský (Kreider, Suzuki) – 3. Hall (Blake), 10. Chatfield (Robinson, Jankowski), 24. Aho (Ehlers, Gostisbehere), 34. Jankowski (Robinson), 53. Hall (Slavin, Aho), 59. Svečnikov (Aho, Slavin)
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