Pardubice sa dve tretiny trápili s outsiderom. Na obrate mal podiel aj Kelemen

Miloš Kelemen
Miloš Kelemen (Autor: HC Dynamo Pardubice)
TASR|7. okt 2026 o 22:54
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Odchovanec Zvolena si pripísal dva body.

Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5:2 v 5. kole Ligy majstrov.

Reprezentačný útočník najprv prihral v 38. minúte na prvý gól hostí Davidovi Tomášekovi a v samom závere spečatil do prázdnej bránky výhru českého klubu.

Pardubice sa po víťaznom obrate posunuli na 3. miesto tabuľky a potvrdili postup do osemfinále.

Hráči nórskeho klubu Storhamar Hockey vyhrali v stredajšom zápase na ľade Tappary Tampere 2:1 po predĺžení.

Poskočili tak na 17. miesto, o bod pred úradujúceho slovenského majstra z Nitry. Tappara nevyužila šancu zabezpečiť si v predstihu postup do osemfinále a je trinásta.

Miesto vo vyraďovačke si naopak zaistil nemecký klub Adler Mannheim, keď zdolal GKS Tychy 5:4 pp a sn. Pre poľský klub to bol prvý bod v tomto ročníku súťaže a zostal bez šance na postup.

Liga majstrov - 5. kolo:

Bordeaux Boxers - HC Dynamo Pardubice 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)

Góly: 14. Farnier, 18. Morin – 38. Tomášek (KELEMEN), 48. Kondelík, 49. Sedlák, 54. Sobotka, 59. KELEMEN

Red Bull Salzburg - Eisbären Berlín 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Góly: 34. Lee, 46. Robertson, 53. Huber – 6. Fontaine, 10. Geibel, 13. Kirk, 21. Foudy

Kölner Haie - Herning Blue Fox 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly: 16. a 26. Russell, 21. Kammerer

Adler Mannheim - GKS Tychy 5:4 pp a sn (2:1, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Macek, 8. Kühnhackl, 26. Esposito, 53. Mattinen, rozh. nájazd Mattinen - 14. Jeziorski, 23. Viitala, 29. Lyszczarczyk, 55. Bryk

Tappara Tampere - Storhamar Hockey 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 43. Rautiainen (tr. str.) - 32. Rönningen, 61. Hurröd

Tabuľka Ligy majstrov

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Pardubice sa dve tretiny trápili s outsiderom. Na obrate mal podiel aj Kelemen
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