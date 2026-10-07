Humenné si udržalo neporaziteľnosť. Zvíťazilo, hoci stratilo trojgólový náskok

HK Skalica vyhral v stredajšom zápase siedmeho kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4:1.
Záhorský tím tak poskočil na druhé miesto neúplnej tabuľky, Považania sú na predposlednom dvanástom mieste s nulou na bodovom konte.
Nezdolaný zostáva líder z Humenného, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4:3 po samostatných nájazdoch.
Počas zápasu prišiel o trojgólový náskok, domácich poslal do predlženia 18 sekúnd pred sirénou Dovar Tinling. Pred Skalicou má Humenné náskok šesť bodov, Novozámčania sú ôsmi.
Tipos SHL - 7. kolo:
HC crypto4me TEBS Bratislava - Rytieri Martin 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 60. Štajnoch (Preisinger, Lušňák) - 26. Vaňo (Vybiral, Viedenský), 27. Paulíny (Fafrák, Barto), 30. Vybiral (Vaňo, Chatrnúch), 41. Barto (Viedenský, Fafrák)
Rozhodovali: Adamec, Zelený - Hanko, Ševčík, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 121
HK Levice - HK Detva 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Góly: 35. Králik (Ridzoň, Uram), 37. Slovák (Svitana, Králik), 40. Telcov (Svitana, Ridzoň), 56. Sisik (Slovák, Ligas) - 18. Sedliačik (Plančár, Paučík), 22. Ďaloga (Sedliačik), 50. Gabor (Sedliačik)
Rozhodovali: Korba, Smrek - Moravčík, Beniač, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše P. Sokoli (Detva) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 532
HC Nové Zámky - HC 19 Humenné 3:4 pp a sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 40. Kodhaj (Belchamber, Barilla), 49. Kodhaj (Belchamber), 60. Tinling (Belchamber) - 16. Lačný (Vrábeľ, Novota), 23. Šachvorostov (Pavúk), 31. Maliňák (Pulščák, Cibák), rozh. nájazd: Šachvorostov
Rozhodovali: Hlinka, Jurčiak - Tvrdoň, Haringa, vylúčení: 9:11 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 256
HK Skalica - HK '95 Považská Bystrica 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 30. Berisha (Jurík, Ferenyi), 35. Zálešák (Kubíček), 43. Jakubík (Kalousek, Berisha), 59. Kalousek (Zálešák, Ferenyi) - 24. Sabadka (Párička)
Rozhodovali: Synek, Novák - Piquet, Kočkár, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 425
HK Gladiators Trnava - TSS Group Dubnica 4:3 pp a sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 28. Stupka (Dosek, Scheuer), 44. Jurák (Kupka, Stupka), 48. Kupka (Stupka), rozh. nájazd Kukpa - 10. Legalin (Plochotnik, Bezúch), 34. Plochotnik (Nechala, Legalin), 39. Tybor (Jakúbek)
Rozhodovali: Valach, Valo - Rehák, Bránik, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 291