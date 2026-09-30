VIDEO: Skalica nadelila Dubnici takmer desiatku. Trnava predviedla v Martine famózny obrat

Hokejisti Skalice sa po dvoch prehratých zápasoch vrátili na víťaznú vlnu v Tipos SHL. V stredajšom stretnutí 5. kola triumfovali na ľade Dubnice nad Váhom po prestrelke 9:4 a v tabuľke sa usadili na druhej priečke.
Len dva góly videli diváci v Žiari nad Hronom, kde domáci hráči podľahli tímu HC crypto4me TEBS Bratislava 0:2.
Štvrtá Trnava triumfovala v Martine 7:3, aj keď bolo v 15. minúte 3:0 pre domácich
5. kolo Tipos SHL
Rytieri Martin - HK Gladiators Trnava 3:7 (3:1, 0:2, 0:4)
Góly: 11. Paulíny (Fafrák, Burzík), 14. Fafrák (Burzík, Viedenský), 15. Barto (Vybíral, Nauš) - 20. Dosek (Jurák, Holovič), 24. Suľovský (Tibenský), 31. Jurák (Holovič, Dosek), 43. Klapica (Achberger, Suľovský), 48. Kupka (Scheuer, Surový), 50. Kršák, 58. Kluka (Volkov, Mamonov). Rozhodovali: Baca, Opalek - Ševčík, Kováčik, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1154 divákov.
Martin: Maťovčík (50. Murín) - Rusina, Chatrnúch, Jakubík, Myšiak, Lavička, Burzík, Somík, Tabaček - Fafrák, Viedenský, Paulíny - Vybíral, Fujerík, Vaňo - Nauš, Barto, Belluš - Thomka, Babka, Križan
Trnava: Hollý (15. Vereš) - Haborák, Dosek, Volkov, Dedík, Scheuer, Kršák, Tibenský, Sabo - Surový, Jurák, Kupka - Stupka, Holovič, Pösinger - Kluka, Mamonov, Michajlov - Klapica, Achberger, Suľovský
Hlasy po zápase
Tomáš Pokrivčák, asistent trénera Martina: „Dnes sme nastúpili do zápasu so slabým prístupom, aj keď sme sa dostali do vedenia 3:0. V druhej tretine sme vôbec nenadviazali na to, čo sme si povedali v prvej prestávke. Bohužiaľ, trápili sme sa až do konca zápasu. Súper nás prekorčuľoval, vyhrával osobné súboje. Dnes nám to skrátka nevyšlo.“
Robert Kaláber, tréner Trnavy: „Mali sme dobrý vstup do zápasu, vytvorili sme si niekoľko šancí a súpera sme počas prvých desiatich minút v podstate do ničoho nepustili. Potom sa to zmenilo, dostali sme gól po individuálnej chybe, súper bol efektívny a z prvých piatich striel dal tri góly. Našťastie sme strelili kontaktný gól a od druhej tretiny sme boli efektívni aj my. Myslím si, že domáci trochu urazili šťastenu v koncovke a my sme vyhrali zaslúžene.“
TSS Group Dubnica - HK Skalica 4:9 (0:3, 2:2, 2:4)
Góly: 22. Jakúbek (Hovorka, Réway), 40. Tybor (Réway, Ďurina), 46. Bezúch (Legalin, Plochotnik), 58. Ďuriš (Szabo, Lachkovič) - 2. Jakubík (Kotvan), 18. Ferenyi (Kalousek, Špaček), 19. Jakubík (Berisha, Obdržálek), 28. Ferenyi (Špaček, Zálešák), 30. Zálešák (Kalousek, Ferenyi), 44. Kalčík (Búlik), 44. Obdržálek (tr. strieľanie), 49. Berisha (Jurík, Obdržálek), 52. Kalousek (Ferenyi, Špaček). Rozhodovali: Magušin, Jurčiak - Drblík, Tvrdoň, vylúčení: 6:2 na 2 min. navyše: Hovorka 5 min. + DKZ za hrubosť - Kuba 5 min. + DKZ za hrubosť, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 621 divákov.
Dubnica: Kukučka (28. Kliment, 55. Kukučka) - Hovorka, Nechala, Nahalka, Bečár, Pangelov, Ďurina, M. Janík - Legalin, Švec, Tybor - Plochotnik, Reway, Jakúbek - Bezúch, Beňačka, Gergel - Lachkovič, Ďuriš, Szabo
Skalica: Valluš - Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Rakický, O. Janík, Škápik - Obdržálek, Jurík, Berisha - Kalousek, Ferenyi, Zálešák - Kotvan, Jakubík, Kuba - Jedliček, Búlik, Kalčík
HK '95 Považská Bystrica - HK Levice 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 24. Belic (Kubala, Rojko) - 32. Voronin (Pánik, Lašš), 53. Sobotka (Svitana, Slovák), 60. Sisik (Lašš, Ligas). Rozhodovali: Fridrich, Peterka - Kočkár, Rehák, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 217 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský - Omelka, Rehák, Pišoja, Nikmon, J. Ďurkech, L. Ďurkech, Sluka - Ligas, Linet, Antonov - Knapík, Štefánik, Galimov - Pobežal, Hanula, Belic - Čurlej, Rojko, Kubala
Levice: Šebo - Jasečko, Valent, Ligas, Socha, Pánik, Voronin, Belyakov, Gellen - Svitana, Slovák, Králik - Fungáč, Král, Sobotka - Lašš, Sisik, Uram - Drapák, Rubin, Ďuriš
HK Detva - HC Nové Zámky 4:3 (0:0, 1:1, 3:2)
Góly: 22. Ragan (Šechný, Sokoli), 43. Plančár (Čunderlík), 47. Kubáš (Plančár, Gabor), 59. Ragan (Sokoli, Hraško) - 26. Belchamber (Tinling), 52. Barilla (Tinling, Ondrušek), 60. Kodhaj (Melicher, Korím). Rozhodovali: Bogdaň, Kalina - Piquet, Mižík, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 258 divákov.
Detva: Lackovič - Sládok, Pozsár, Hraško, Škultéty, Meszároš, Zorvan, Lörincz, Žíroš - Kylnar, Babeliak, Ďaloga - Sokoli, Šechný, Ragan - Dobiš, Gabor, Sedliačik - Plančár, Čunderlík, Kubáš
Nové Zámky: Dubek - Dowhaniuk, Knižka, Korím, Mészáros, Sedlák, Brejčák, Milata, Varga - Belchamber, Tinling, Kodhaj - Šišovský, Ondrušek, Barilla - Múčka, Šutý, Melicher - Mráz, Langer
HK Žiar nad Hronom - HC crypto4me TEBS Bratislava 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 19. Beták (Lušňák, Dej), 60. Trebula (Novajovský, S. Petráš). Rozhodovali: Rojík, Zelený - Hanko, Moravčík, vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 504 divákov.
Žiar nad Hronom: Petrík - Glazkov, Pristach, Čajkovič, Šimon, Čulík, Zubák, Krajči, Baláži - Urbánek, Fekiač, Gašpar - Eriksson, Klíma, Magdolen - Rajčan, Brumerčík, Lopušan - Hudec, Rajnoha, Lašák
TEBS Bratislava: Baroš - Petras, Štajnoch, Novajovský, Bereš, Luža, Bíly, Král, Trembula - Lušňák, R. Petráš, Beták - Mikulec, Karaffa, S. Petráš - Pilát, Dej, Urge - Trebula, Potočka, Ďurišín
Hlasy po zápase
Jerguš Bača, tréner Žiaru nad Hronom: „Keď nedáte gól, nemôžete vyhrať. Dnes sme boli nedôrazní, prehrávali sme súboje, nevyužili presilovky, keďže sme ich dobre nezahrali. Celkovo sme predviedli slabý výkon.“
Michal Hreus, tréner TEBS Bratislava: „V slušnej atmosfére predviedol Žiar svoju kvalitu, a to najmä v prvej tretine. My sme mali zbytočné vylúčenia, hoci sme vedeli, že súper má v presilovke výborné čísla. Myslím si, že od druhej tretiny sme hru vyrovnali. Domáci sa nás v závere snažili dostať pod tlak. Predviedli sme však mimoriadne bojovný výkon proti veľmi dobrému súperovi, o to viac si víťazstvo ceníme. Do budúcnosti nám tento triumf môže pomôcť, lebo z tohto ľadu sa body budú nosiť ťažko.“