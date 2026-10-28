VIDEO: Slafkovský proti Dvorskému víťazne, Montreal nedovolil St. Louis skórovať

V súboji dvoch slovenských hokejistov sa viac radoval v zámorskej NHL útočník Juraj Slafkovský.
Jeho Montreal zvíťazil na ľade St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským 2:0 napriek drvivej streleckej streleckej prevahe domáceho tímu.
Čisté konto v drese hosťujúcich Canadiens zaznamenal brankár Jacob Fowler, ktorý zneškodnil všetkých 46 streleckých pokusov súpera.
Dvorský začal duel dvojminútovým trestom za nedovolené bránenie. Gól padol až v prostrednej časti hry, keď Zachary Bolduc krátko po skončení presilovej hry zužitkoval prihrávku Mikea Mathesona a strelou z pravého kruhu prekonal Jordana Binningtona.
Dvadsaťtriročný útočník skóroval prvýkrát proti svojmu bývalému klubu, ktorý ho v roku 2021 draftoval v prvom kole zo 17. miesta. Blues ho v júli 2025 vymenili do Montrealu za obrancu Logana Maillouxa.
V 43. minúte zvýšil na 2:0 Florian Xhekaj, ktorý po Mathesonovej strele od modrej čiary dvakrát tečoval puk a zaznamenal svoj premiérový gól v NHL.
VIDEO: Premiérový gól Xhekaja
Rozhodcovia zásah ešte preskúmali pre možné hranie vysokou hokejkou, napokon ho však uznali. Matheson si pripísal dve asistencie.
Domáci mali v treťom dejstve veľkú streleckú prevahu, ale žiadny z ich 24 pokusov do priestoru bránky sa neskončil gólom.
Dvorský strávil na ľade 11:13 min. a okrem dvojminútového trestu vystrelil raz na bránku a mal na konte tri hity. Úspešný bol pri siedmich z jedenástich vhadzovaní.
Nebodoval ani Slafkovský, ktorý nastúpil v prvom útoku Canadiens po boku Olivera Kapanena a Colea Caufielda, mal dve strely a odohral 17:29 min. Montreal predĺžil bodovú sériu na päť stretnutí, z ktorých štyri vyhral.
Blues naopak neskórovali už v druhom zápase za sebou, keď predtým podľahli Caroline 0:4. Dve prehry bez streleného gólu po sebe zaznamenali prvýkrát od novembra 2018.
Výnimočný výkon Fowlera
Fowler vytvoril 46 zákrokmi klubový rekord medzi nováčikmi pri svojom druhom shutoute v sezóne. V celej histórii Canadiens zaznamenali viac zákrokov pri čistom konte iba Jacques Plante (52 v roku 1955) a Sam Montembeault (48 v roku 2024).
„Určite sa dostanete do rytmu. Po zápase som trochu unavený, ale teraz máme niekoľko dní voľna, takže budem v poriadku. Myslím si, že mnohí hráči podávajú najlepšie výkony, keď nemajú čas premýšľať a iba reagujú. Ja som mal jednoducho dobrý večer,“ uviedol Fowler pre nhl.com po svojom šiestom triumfe za sebou.
St. Louis vyslalo v záverečnej tretine na bránku Montrealu až 24 striel, zatiaľ čo hostia iba tri. Domáci tréner Jim Montgomery odvolal Binningtona už sedem minút pred koncom, no jeho zverenci nedokázali prekonať Fowlera ani pri hre so šiestimi korčuliarmi.
„Bol dnes neuveriteľný. Predviedol niekoľko fantastických zákrokov aj pri dorážkach. Nemyslím si, že sme strieľali priamo do neho. On tie strely jednoducho chytil,“ ocenil brankára súpera Montgomery.
Víťazný debut Hellebuycka
Víťazný debut v bránke New Jersey zaznamenal brankár Connor Hellebuyck. Americký gólman si pripísal 17 zákrokov a prispel k triumfu Devils nad Dallasom Stars 5:1.
Devils uspeli štvrtýkrát za sebou a ukončili päťzápasovú víťaznú sériu domácich. Kapitán hostí Nico Hischier strelil dva góly, bratia Jack a Luke Hughesovci zaznamenali zhodne gól a asistenciu.
Tridsaťtriročný Hellebuyck, trojnásobný držiteľ Vezinovej trofeje, prišiel do New Jersey iba nedávno z Winnipegu v rámci rozsiahlej výmeny. Proti Dallasu absolvoval premiérové stretnutie v prebiehajúcej sezóne.
„Ak by ste sa ma spýtali, bol som pripravený už pred dvoma mesiacmi. Odkedy som sem prišiel, mal som v hlave jediné, že chcem nastúpiť. Bola to veľká zábava. Spoluhráči predo mnou odohrali ideálny zápas na to, aby som si zvykol. Súper mal málo striel, všetko blokovali a držali ho na vonkajšom okraji útočného pásma,“ uviedol Hellebuyck.
Jeho výkon ocenil aj tréner New Jersey Sheldon Keefe: „Myslím si, že bol výnimočný. Hoci sa nám dnes páčilo veľa vecí na našej hre, v niektorých momentoch sme súperovi príliš ľahko umožnili dostať sa do priestoru pred bránkou. On bol však v týchto situáciách veľmi istý.“
Tkachukovci hviezdili
Triumf floridských „panterov“ režíroval opäť bratia Tkachukovci, ktorí nazbierali spolu sedem bodov a ich tím vďaka nim vyhral nad Winnipegom 5:1.
Štyri asistencie zaznamenal Matthew Tkachuk, gól a dve asistencie pridal jeho mladší brat Brady Tkachuk. Jets prehrali šiesty duel za sebou. Panthers rozhodli o triumfe už v prvej tretine, keď v priebehu necelých troch minút strelili tri góly.
VIDEO: Gól Bradyho jednou rukou
Dvakrát sa presadil Carter Verhaeghe, ktorý oba zásahy dosiahol v presilových hrách. Florida využila celkovo tri z piatich početných výhod.
„Tí dvaja sú výnimoční hráči. Majú medzi sebou skvelú súhru, dobre si prihrávajú a je zábavné ich sledovať. Zdá sa, že každý večer predvedú niečo, o čo by som sa ja ani nepokúsil,“ pochválil bratov Tkachukovcov spoluhráč Verhaeghe.
Matthew Tkachuk sa štyrmi asistenciami dostal na métu 203 prihrávok v drese Panthers a posunul sa na siedme miesto historickej klubovej tabuľky. Hranicu 200 asistencií dosiahol už vo svojom 255. zápase za Floridu, čím vytvoril nový klubový rekord. Predchádzajúci držiteľ Keith Yandle potreboval na rovnakú métu 369 stretnutí.
Domáci znížili v 33. minúte zásluhou kapitána Adama Lowryho. Ten zaznamenal svoj 13. gól v oslabení v drese Winnipegu a vyrovnal Thomasa Steena na druhom mieste historického klubového poradia.
Zároveň predstihol slovenského útočníka Mariána Hossu. Viac gólov v oslabení v histórii organizácie strelil iba Doug Smail (25).
Hughes prekonal Demitru
Minnesota vyhrala na ľade Utahu 3:1 a pripísala si tretí triumf za sebou. Ruský útočník Kirill Kaprizov strelil svoj 14. gól v sezóne a pridal asistenciu.
Dve gólové prihrávky zaznamenal obranca Quinn Hughes a prekonal klubový rekord zosnulého slovenského hokejistu Pavla Demitru.
Hughesovi stačilo len 62 zápasov v drese Minnesoty na to, aby dosiahol métu 20 viacbodových duelov, Demitra na to potreboval 66 stretnutí.
Vancouver prehrával po 40 minútach na ľade Anaheimu 1:4 a ešte v 53. minúte 2:5. Canucks však štyrmi gólmi v tretej tretine dohnali stratu a poslali duel do predĺženia za stavu 5:5.
Dvojgólový bol švédsky útočník Jonathan Lekkerimäki, ktorý skóroval dvakrát v rozmedzí 49 sekúnd pri hre bez brankára a v predĺžení asistoval aj na víťazný gól Filipa Hroneka na 6:5 v početnej výhode piatich proti trom. Vancouver tak zastavil sériu desiatich prehier.
„Keď prehráte toľko zápasov za sebou, prenesie sa to aj do šatne a morálka mužstva utrpí. Nielen samotné víťazstvo, ale najmä spôsob, akým sme ho dosiahli po veľkom obrate v tretej tretine, je niečo, na čom môžeme stavať,“ povedal podľa nhl.com tréner Vancouveru Manny Malhotra.
Sklamanie neskrýval tréner domácich Joel Quenneville: „Bola to hrozná prehra. Za stavu 5:2 sme mali zápas definitívne rozhodnúť. Robili sme zbytočné chyby, ktoré nás napokon stáli víťazstvo. Musíme hrať rozumnejšie a v rozhodujúcich momentoch zvládať základné veci.“
Columbus premrhal trojgólový náskok
Columbus zvíťazil na ľade Philadelphie Flyers 4:3 po predĺžení, hoci v stretnutí najskôr premrhal trojgólový náskok. Hlavným hrdinom hostí bol Kent Johnson, ktorý zaznamenal dva góly a asistenciu. Dvadsaťštyriročný útočník rozhodol o triumfe v čase 62:22 po prihrávke Adama Fantilliho.
Columbus vyhral druhý zápas za sebou prvýkrát v prebiehajúcej sezóne. Vyrovnanie pre domácich zariadil iba 11 sekúnd pred koncom riadneho času obranca Jamie Drysdale. Philadelphia mala napriek prehre výraznú streleckú prevahu 31:15.
Carolina zdolala Boston 2:1 a ukončila jeho osemzápasovú bodovú sériu. Víťazný gól strelil v 51. minúte fínsky útočník Sebastian Aho.
Ruský brankár Piotr Kočetkov prispel k triumfu 14 zákrokmi a vyhral aj svoj ôsmy zápas od začiatku sezóny, čím vyrovnal klubový rekord Frederika Andersena zo sezóny 2021/2022.
Sériou sa zaradil na spoločné štvrté miesto v histórii NHL v počte triumfov brankára od začiatku sezóny. Lepšie začali ročník iba Jack Campbell (11 víťazstiev za Toronto v sezóne 2020/2021), Carey Price (10 za Montreal v ročníku 2016/2017) a Felix Potvin (9 za Toronto v sezóne 1993/1994).
„Je to jednoducho moja práca, neviem, čo k tomu povedať. Keby ste mi tú sériu po každom zápase nepripomínali, veľmi by som na ňu nemyslel. Viac sa sústredím na kvalitu svojich výkonov,“ zdôraznil Kočetkov.
Chicago si poradilo s Los Angeles 2:1 a ukončilo šnúru troch prehier. O triumfe domácich rozhodol v 48. minúte obranca Wyatt Kaiser, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne.
Na víťaznom zásahu sa asistenciou podieľal aj skúsený útočník Patrick Kane, pre ktorého to bola už 899. gólová prihrávka v kariére NHL. Hosťom chýbali kapitán Drew Doughty aj skúsený útočník Corey Perry, ktorí zo zostavy vypadli tesne pred stretnutím.
Varlamov s prvou výhrou po návrate
Ruský brankár Semion Varlamov sa dočkal prvého víťazstva v NHL od 14. novembra 2024. Tridsaťosemročný veterán, ktorý absolvoval čiastočnú náhradu oboch kolenných kĺbov, pomohol New Yorku Islanders k triumfu na ľade Nashvillu 4:3 po nájazdoch.
V riadnom hracom čase a predĺžení zneškodnil 20 striel a v rozstrele zastavil oboch domácich exekútorov. Islanders pritom premrhali trojgólové vedenie. Útočník hostí Brayden Schenn zaznamenal jubilejný 300. gól v NHL.
„Je to úžasný pocit, veľmi výnimočný moment. Úprimne povedané, pred rokom som si nedokázal predstaviť, že sa sem ešte vrátim. Posledné dva roky boli veľmi náročné, aby som sa dostal do bodu, keď môžem opäť hrať a súperiť na najvyššej úrovni na svete. Som veľmi vďačný za túto príležitosť,“ povedal Varlamov.
Výraznú stopu zanechal aj iba 19-ročný obranca hostí Matthew Schaefer, ktorý asistenciou predĺžil svoju bodovú sériu na päť zápasov (2+3).
V predĺžení odohral celých päť minút bez striedania, čo sa od zavedenia oficiálneho sledovania času na ľade v sezóne 2009/2010 nepodarilo žiadnemu inému korčuliarovi.
Buffalo ukončilo sériu prehier
Buffalo si poradilo so San Jose 2:0 a ukončilo sériu troch zápasov bez víťazstva. Hlavnou postavou stretnutia bol brankár Colten Ellis, ktorý zneškodnil všetkých 23 striel súpera a zaznamenal druhé čisté konto v kariére.
O víťazný gól sa postaral v 21. minúte obranca Olen Zellweger, v závere spečatil triumf Zach Benson strelou do prázdnej bránky. Dve asistencie si pripísal obranca Owen Power a dosiahol métu 150 bodov v NHL vo svojom 335. zápase.
Stal sa tretím najrýchlejším obrancom v histórii Buffala, ktorému sa to podarilo. Rýchlejšie to dokázali iba Phil Housley (160 zápasov) a Rasmus Dahlin (262).
Vegas Golden Knights zvíťazili nad Ottawou 4:1 a ukončili sériu troch zápasov bez víťazstva. O triumfe domácich rozhodol kanadský útočník Raphael Lavoie, ktorý v 49. minúte strelil svoj premiérový gól v profilige. Brankár Adin Hill prispel k úspechu 25 zákrokmi.
NHL - výsledky (streda, 28. október):
St. Louis - Montreal 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 29. Bolduc, 43. F. Xhekaj. Strely na bránku: 46:20. Diváci: 16.234. Hviezdy zápasu: 1. Fowler, 2. Matheson, 3. Bolduc (všetci Montreal).
Philadelphia - Columbus 3:4 pp (0:3, 1:0, 2:0 - 0:1)
Góly: 30. Cates, 56. Zegras, 60. Drysdale - 13. a 63. Johnson, 11. Fantilli, 14. Mateychuk. Strely na bránku: 31:15. Diváci: 18.469. Hviezdy zápasu: 1. Johnson, 2. Talbot (obaja Columbus), 3. Drysdale (Philadelphia).
Carolina - Boston 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 20. Blake, 51. Aho - 2. Zacha (Pastrňák). Strely na bránku: 30.15. Diváci: 18.811. Hviezdy zápasu: 1. Blake, 2. Aho, 3. Deslauriers (všetci Carolina).
Chicago - Los Angeles 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly: 37. Kancerov, 48. Kaiser - 3. J. S. Helénius. Strely na bránku: 27:26. Diváci: 16.437. Hviezdy zápasu: 1. Knights, 2. Kaiser, 3. Kancerov (všetci Chicago).
Nashville - NY Islanders 3:4 pp a sn (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0)
Góly: 30. F. Forsberg, 34. Kerfoot, 45. O'Reilly - 4. Duclair, 9. B. Schenn (Palát), 22. Horvat, rozh. náj. Palmir. Strely na bránku: 23:28. Diváci: 17.159. Hviezdy zápasu: 1. Palmier (NY Islanders), 2. F. Forsberg (Nashville), 3. J. Horvat (NY Islanders).
Dallas - New Jersey 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Góly: 37. J. Hryckowian - 3. a 21. Hischier, 32. Boqvist, 37. L. Hughes, 54. J. Hughes. Strely na bránku: 18:27. Diváci: 18.532. Hviezdy zápasu: 1. Hischier, 2. L. Hughes, 3. J. Hughes (všetci New Jersey).
Winnipeg - Florida 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly: 33. Lowry - 8. a 11. Verhaeghe, 9. Mikkola, 34. Reinhart, 53. B. Tkanivo. Strely na bránku: 25:24. Diváci: 14.336. Hviezdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Verhaeghe, 3. M. Tkachuk (všetci Florida).
Utah - Minnesota 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 59. L. Cooley - 36. Eriksson Ek, 41. Kaprizov, 52. Šabanov. Strely na bránku: 27:30. Diváci: 14.111. Hviezdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (všetci Minnesota).
Vegas - Ottawa 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Góly: 40. Bowman, 49. Lavoie, 58. V. Karlsson, 60. Eichel - 41. Pinto. Strely na bránku: 29:26. Diváci: 16.663. Hviezdy zápasu: 1. Hill, 2. Lavoie, 3. Bowman (všetci Vegas).
Anaheim - Vancouver 5:6 pp (1:0, 3:1, 1:4 - 0:1)
Góly: 16. a 53. Greer, 28. Malott, 36. Sennecke, 39. Carlsson - 58. a 59. J. Lekkerimäki (na druhý Hronek), 27. Öhgren, 52. Boeser, 53. Oleksiak, 65. Hronek. Strely na bránku: 33:23. Diváci: 14.000. Hviezdy zápasu: 1. LaCombe (Anaheim), 2. M. Lekkerimäki (Vancouver), 3. Washe (Anaheim).
San Jose - Buffalo 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 21. Zellweger, 60. Bensonová. Strely na bránku: 23:40. Diváci: 14.900. Hviezdy zápasu: 1. Ellis (Buffalo), 2. J. Askarov (San Jose), 3. Zellweger (Buffalo).
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