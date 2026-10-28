Humenné zvládlo šláger a odskočilo súperom. Martin zlyhal doma v tretej tretine

Hokejisti Humenného zvíťazili v stredajšom stretnutí dvoch najlepších tímov Tipos SHL v 13. kole nad Skalicou 5:4 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil Filip Vrábeľ.
Humenčania tak majú na konte 32 bodov a Skaličanom na čele ligy odskočili na päť. Záhoráci zároveň ukončili sériu štyroch víťazstiev.
Udržali sa však na druhom mieste o bod pred Martinom, ktorý podľahol doma Novým Zámkom 4:5.
Tipos SHL - 13. kolo:
HC 19 Humenné – HK Skalica 5:4 pp a sn (0:0, 2:1, 2:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 21. Železkov (Stašiniak, Cibák), 22. Toma (Novota, Vrábeľ), 46. Maliňák (Toma, Kurovskyj), 51. Železkov (Lomako, Vaňo), rozh. nájazd Vrábeľ - 40. Jurík (Obdržálek, Škápik), 47. Kotvan, 57. Kuba (Kotvan, Kalousek), 57. Berisha (Kubíček, Jakubík). Rozhodovali: Kalina, Bogdaň - Jochman, Beniač, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Obdržálek (Skalica) 10 min + DKZ za nešp. správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 887 divákov.
Rytieri Martin – HC Nové Zámky 4:5 (1:0, 2:2, 1:3)
Góly: 12. Fafrák (Jakubík, Paulíny), 31. Rusina (Viedenský, Záborský), 32. Barto (Paulíny, Myšiak), 60. Barto (Záborský, Fafrák) – 27. Botka (Brejčák, Múčka), 30. Šišovský, 43. Barilla (Múčka, Šišovský), 53. Ondrušek (Pončák, Hajnik), 59. Ondrušek (Pončák, Belchamber). Rozhodovali: Fridrich, Baca - Ščurka, Tvrdoň, vylúčení: 9:7 na 2 min, navyše Knižka (Nové Zámky) DKZ za krosček, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 1587 divákov.
TSS Group Dubnica – HC Mušla Topoľčany 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Góly: 15. Bečár (Bezúch, Mikula), 19. Švec (Jakúbek, Tybor), 36. Tybor (Pangelov - Juldašev, Jakúbek), 50. Maruna (Plochotnik, Hovorka), 59. Tybor (Jakúbek) - 5. Bodnár (Benko, Piačka), 38. Ejem (Hurtaj, Danielčák), 58. Hurtaj (Bystričan, Piačka). Rozhodovali: Novák, Valo - Drblík, Bránik, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 523 divákov.
HK Detva – HK Gladiators Trnava 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Góly: 5. Sládok (Ragan, Kylnar), 12. Ragan (Sokoli, Rais), 22. Chlepčok (Škultéty), 27. Sládok (Sedliačik, Paučík), 46. Plančár (Hraško, Ďaloga), 57. Gabor (Sládok). Rozhodovali: Korba, Smrek - Moravčík, Tvrdoň, vylúčení: 5:2 na 2 min, navyše Šechný - Sabo po 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 286 divákov.
HK Žiar nad Hronom – HK Levice 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Góly: 9. Glazkov (Klíma, Fekiač), 26. Krajči (Žiak, Lašák), 46. Lopušan (Magdolen, Pristach), 58. Urbánek (Višnevski, Glazkov) - 10. Sisík (Slovák, Svitana), 18. Uram (Svitana, Teľcov), 38. Jasečko (Svitana, Ridzoň). Rozhodovali: Magušin, Hlinka - Fekete, Kočkár, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 743 divákov.