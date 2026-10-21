VIDEO: Slafkovský strelil úžasný gól. Vycvičil skúseného obrancu a zakončil blafákom

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (v strede) sa teší z gólu v zápase proti San Jose.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (v strede) sa teší z gólu v zápase proti San Jose. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR|21. okt 2026 o 03:50
ShareTweet0

Montreal získal proti San Jose iba bod po prehre 3:4 po predĺžení.

správu aktualizujeme...

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil svoj druhý gól a zároveň odohral tretí viacbodový zápas v aktuálnej sezóne zámorskej NHL.

Útočník Montrealu sa v zápase proti San Jose Sharks najskôr zaskvel asistenciou pri vyrovnávajúcom góle Nicka Suzukiho na 1:1 a na začiatku druhej tretiny sa aj sám zapísal do streleckej listiny.

Košickému rodákovi vyčarilo úsmev na tvári nádherné sólo, keď si prebral puk v strednom pásme, šikovne si obhodil skúseného Darnella Nursea a forhendovým blafákom prekonal Alexa Nedeljkovica.

Montreal po dvoch tretinách viedol 3:1, ale napokon získal iba bod.

Žraloci dokázali v tretej časti vyrovnať a v predĺžení rozhodol Macklin Celebrini, ktorý potrestal zbytočný faul českého brankára Jakuba Dobeša.

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského v zápase proti San Jose

﻿NHL - výsledky (streda, 21. október):

Montreal Canadiens - San Jose Sharks 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Góly: 17. Suzuki (Slafkovský, L. Hutson), 22. Slafkovský (Caufield), 35. Caufield (Suzuki, Danault) – 14. Celebrini, 46. Misa (Sherwood), 52. Toffoli (Celebrini, Trouba), 63. Celebrini (Stenberg, Smith)

Brankári: Dobeš - Nedeljkovic, strely na bránku: 34:30

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (v strede) sa teší z gólu v zápase proti San Jose.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (v strede) sa teší z gólu v zápase proti San Jose.
VIDEO: Slafkovský strelil úžasný gól. Vycvičil skúseného obrancu a zakončil blafákom
dnes 03:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Slafkovský strelil úžasný gól. Vycvičil skúseného obrancu a zakončil blafákom