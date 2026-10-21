VIDEO: Slafkovský strelil úžasný gól. Vycvičil skúseného obrancu a zakončil blafákom

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Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil svoj druhý gól a zároveň odohral tretí viacbodový zápas v aktuálnej sezóne zámorskej NHL.
Útočník Montrealu sa v zápase proti San Jose Sharks najskôr zaskvel asistenciou pri vyrovnávajúcom góle Nicka Suzukiho na 1:1 a na začiatku druhej tretiny sa aj sám zapísal do streleckej listiny.
Košickému rodákovi vyčarilo úsmev na tvári nádherné sólo, keď si prebral puk v strednom pásme, šikovne si obhodil skúseného Darnella Nursea a forhendovým blafákom prekonal Alexa Nedeljkovica.
Montreal po dvoch tretinách viedol 3:1, ale napokon získal iba bod.
Žraloci dokázali v tretej časti vyrovnať a v predĺžení rozhodol Macklin Celebrini, ktorý potrestal zbytočný faul českého brankára Jakuba Dobeša.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského v zápase proti San Jose
NHL - výsledky (streda, 21. október):
Montreal Canadiens - San Jose Sharks 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly: 17. Suzuki (Slafkovský, L. Hutson), 22. Slafkovský (Caufield), 35. Caufield (Suzuki, Danault) – 14. Celebrini, 46. Misa (Sherwood), 52. Toffoli (Celebrini, Trouba), 63. Celebrini (Stenberg, Smith)
Brankári: Dobeš - Nedeljkovic, strely na bránku: 34:30
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