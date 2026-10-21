VIDEO: Záborský skóroval v premiére za Martin. Humenné potvrdilo prvé miesto, uspela aj Skalica

Hokejisti Humenného zvíťazili v 11. kole Tipos Slovenskej hokejovej ligy doma nad Považskou Bystricou 3:2 po predĺžení a naďalej zostávajú na čele tabuľky.
Nezaváhali ani tímy na čelných priečkach, Skalica triumfovala nad TEBS Bratislava v predohrávke 42. kola 6:1.
Martin si poradil so Žiarom nad Hronom v ofenzívnej prestrelke po výsledku 8:5. V premiére za Martin sa presadil Tomáš Záborský.
VIDEO: Gól a radosť Záborského
Trnava dokázala po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, Topoľčany zdolala 2:0. Rovnako tak aj Levice, nad Novými Zámkami vyhrali 3:2 po predĺžení.
Tipos SHL
11. kolo
HK Gladiators Trnava - HC MUŠLA Topoľčany 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 30. Achberger (Scheuer, Michajlov), 60. Stupka (Kupka, Scheuer). Rozhodovali: Adamec, Valo - Hanko, Ščurka, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 312 divákov.
Trnava: Hollý – Scheuer, Dosek, Volkov, Sabo, Haborák, Dedík, Pösinger, Kušnier – Stupka, Holovič, Jurák – Hudec, Surový, Kupka – Kluka, Mamonov, Suľovský – Michajlov, Achberger, Klapica
Topoľčany: Irsák – Ejem, Babrusev, Bystričan, Kuboš, Štrbáň, Benko, Hruška, Hrenák – Barcík, Bodnár, Danielčák – Ružek, Hurtaj, Piačka – Ožvald, Bečka, Habermann – Páleník, Géci, Matej
HK Levice - HC Nové Zámky 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 24. P. Svitana (R. Svitana, Slovák), 31. Telcov (P. Svitana, Sisik), 65. Sisik – 8. Kalman (Korím, Hajnik), 26. Pončák ( Korím, Mészáros). Rozhodovali: Magušin, Zelený - Haringa, Olle vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.
Levice: Gadžijev – Jasečko, Pánik, Lezzani, R. Svitana, Socha, Kalnický, Beljakov, Kováč – Sisik, Slovák, Fungáč – Králik, P. Svitana, Telcov – Ozimák, Král, Sobotka – Ridzoň, Uram, Rubin
Nové Zámky: Marinov – Dowhaniuk, Kalman, Korím, Mészáros, Knižka, Brejčák, Varga, Necpál – Belchamber, Tinling, Kodhaj – Pončák, Ondrušek, Hajnik – Mráz, Barilla, Michálik – Melicher, Czuczor, Múčka
HC 19 Humenné - HK '95 Považská Bystrica 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 16. Lomako (Vrábeľ, Pavúk), 44. Šachvorostov (Štetka, Železkov), 64. Šachvorostov – 9. Melcher (Pišoja, Belic), 53. Čurlej (Galimov). Rozhodovali: Kalina, Korba - Tvrdoň, Janiga, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 735 divákov.
Humenné: Hurčík – Cibák, Pulščák, Vaverčák, M. Novota, Jacko, Pavúk, Gonda – Lačný, Vrábeľ, Lomako – Štetka, Železkov, Šachvorostov – Kurovskij, Toma, A. Novota – Maliňák, Vaňo, Stašiniak
P. Bystrica: Kaľavský – Omelka, Ďurkech, Nikmon, Pišoja, Sluka, Zlocha, Hanula, Novobilský – Kubala, Linet, Rehák – Belic, Ligas, Melcher – Synák, Štefánik, Galimov – Židek, Párička, Čurlej
HK Žiar nad Hronom - Rytieri Martin 5:8 (2:0, 1:5, 2:3)
Góly: 5. Lopušan (Šimon), 17. Šimon (Lopušan, Klíma), 29. Kukos (Urbánek), 46. Urbánek, 48. Pristach (Glazkov) – 22. Chatrnúch (Rusina, Záborský), 26. Fafrák (Barto, Paulíny), 37. Fafrák (Paulíny, Barto), 38. Chatrnúch (Rusina), 40. Rusina (Babka), 48. Fafrák, 56. Záborský (Vybiral, Chatrnúch), 59. Jakubík. Rozhodovali: Valach, Fridrich - Mižík, Piquet, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 646 divákov.
Žiar n. Hronom: Petrík (41. Fürsten) – Glazkov, Pristach, Krajči, Šimon, Čulík, Gallo, Požgay, Baláži – Urbánek, Fekiač, Kukos – Zvolenský, Klíma, Lopušan – Rajčan, Brumerčík, Magdolen – Podkonický, Žiak, Višnevskij
Martin: Maťovčík – Rusina, Jakubík, Chatrnúch, Lavička, Pacalaj, Myšiak, Poláček, Burov – Križan, Viedenský, Záborský – Vaňo, Fujerík, Vybiral – Paulíny, Barto, Fafrák – Thomka, Babka, Nauš
Predohrávka 42. kola:
HC crypto4me TEBS Bratislava - HK Skalica 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Góly: 49. R. Petráš (Preisinger, Dej) – 8. Jedliček (Jurík, Kalousek), 23. Kubíček (Berisha, Obdržálek), 25. Škápik (Obdržálek, Janík), 28. Jakubík (Špaček, Ferenyi), 30. Kalčík (Škápik), 48. Ferenyi (Zálešák, Špaček). Rozhodovali: Hlinka, Jurčiak - Kočkár, Tvrdoň, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Petráš (Bratislava) a Jakubík 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 110 divákov.
TEBS: Andrisík (30. Baroš) – Petras, Štajnoch, Luža, Bíly, Bajza, Král, Jasenec – Lušňák, S. Petráš, Beták – Lupták, Dej, Preisinger – Bereš, R. Petráš, Pilát – Trebula, Ürge, Habda
Skalica: Valluš – Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Škápik, Janík – Obdržálek, Jakubík, Berisha – Kalousek, Ferenyi, Zálešák – Jedliček, Jurík, Kuba – Kozvan, Búlik, Kalčík