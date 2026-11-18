Hokejisti Pardubíc porazili v odvete osemfinále play off Ligy majstrov fínsky tím SaiPa Lappeenranta 5:2 a po výhre 3:2 na súperovom ľade postúpili ako jediný český klub do štvrťfinále.
Asistenciu na piaty gól si pripísal aj slovenský útočník Miloš Kelemen. Z postupu sa tešil aj ďalší slovenský legionár - obranca a kapitán Dynama Peter Čerešňák.
Dynamo v domácom prostredí prehrávalo po prvej tretine 0:2, piatimi gólmi v druhej časti však zápas otočilo a bezpečne postúpilo medzi osem najlepších tímov súťaže.
Pardubice narazia v ďalšej fáze na Eisbären Berlín, účastník nemeckej DEL hladko prešiel cez KooKoo Kouvola. Po víťazstve 5:3 v prvom zápase vo Fínsku dokázal v domácej odvete rozstrieľať súpera 9:2.
Do štvrťfinále postúpil aj Fribourg, po výhre 6:1 na ľade ďalšieho švajčiarskeho tímu Servette Ženeva mu stačila v stredu aj remíza 3:3.
Liga majstrov - odvety osemfinále:
HC Dynamo Pardubice – SaiPa Lappeenranta 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Góly: 23. Kaut, 24. Ludvig, 38. Stránský, 39. Smejkal, 40. Nosek (KELEMEN) – 12. Peski, 18. Žeželj
/prvý zápas: 3:2, Pardubice postúpili do štvrťfinále/
Eisbären Berlín – KooKoo Kouvola 9:2 (1:1, 5:1, 3:0)
Góly: 22. a 45. Kirk, 32. a 40. Krestan, 10. Geibel, 31. Smith, 40. Veilleux, 50. Wissmann, 52. Pföderl – 9. Siikonen, 27. Puhakka
/prvý zápas: 5:3, Berlín postúpil do štvrťfinále/
HC Fribourg-Gottéron – Servette Ženeva 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Góly: 36. Johnson, 60. Bertschy, 60. Rathgeb – 3. Vesey, 36. Ignatavičius, 55. Puljujärvi
/prvý zápas: 6:1, postúpil Fribourg/