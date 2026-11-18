Slovenskí hokejisti zažili v noci na stredu vydarené strelecké predstavenie v NHL.
Gólovo sa presadili Dalibor Dvorský zo St. Louis a dvojica Šimon Nemec a Martin Pospíšil z Calgary. V priamom súboji dvoch slovenských obrancov sa z víťazstva tešil Erik Černák.
Dvorský prispel piatym gólom v sezóne k víťazstvu St. Louis nad Anaheimom Ducks 8:6.
Slovenský útočník skóroval v 34. minúte, keď po prihrávke Piusa Sutera prekonal brankára Villeho Hussa a zvýšil vedenie Blues na 4:2.
VIDEO: Šikovné zakončenie Dvorského
Dvorský strávil na ľade 10 minút a 31 sekúnd. Okrem gólu zaznamenal jednu strelu na bránku a jeden hit.
Po 21 odohratých stretnutiach má na konte sedem kanadských bodov (5+2). Blues zvíťazili v treťom dueli z predošlých štyroch.
Ducks nebodovali v treťom zápase z uplynulých štyroch, no ich útočník Cutter Gauthier potvrdil gólovú formu. Strelil už svoj štvrtý hetrik počas uplynulých deviatich súbojov a vytvoril nový rekord NHL v počte hetrikov za jeden kalendárny mesiac.
Sériu s gólom predĺžil na desať zápasov, počas ktorých dosiahol 19 gólov. Po 21 odohratých dueloch má bilanciu 21+8.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
21
2
11
13
0
2.
Martin Pospíšil
Calgary
22
4
6
10
-2
3.
Šimon Nemec
Calgary
22
1
7
8
-12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
21
5
2
7
+2
5.
Erik Černák
Tampa Bay
18
0
7
7
+11
6.
Martin Fehérváry
Washington
19
0
4
4
-4
7.
Martin Chromiak
Los Angeles
2
0
0
0
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Strelecky sa presadili aj dvaja Slováci v drese Calgary Flames, ktoré vyhralo na ľade San Jose 5:2.
Martin Pospíšil skóroval v závere prvej tretiny, keď po prihrávkach Jana Kuznecova a Zayna Parekha poslal Flames do vedenia 2:1. Pre slovenského útočníka to bol štvrtý gól v sezóne. Neskôr v stretnutí si pripísal aj asistenciu pri góle na 5:2.
Hneď v úvode druhej časti sa presadil aj Šimon Nemec. V presilovej hre poslal puk do bránky presnou strelou od modrej čiary. Nakoniec z toho bol víťazný gól Flames.
VIDEO: Prvý gól Šimona Nemca v Calgary
„Adam (Klapka) to spravil veľmi dobre. Som naozaj šťastný, že to mi to konečne padlo,“ povedal Nemec, ktorý skóroval zo svojej 34. strely v sezóne.
Pre slovenského obrancu to bol prvý presný zásah v drese Calgary. Okrem nich má ešte sedem asistencií.
„Myslím si, že sme boli oveľa lepší. Boli tam úseky, v ktorým sme súperovi nič nedovolili. Z veľkej časti dnes naši hráči odviedli naozaj dobrú prácu,“ vyhlásil tréner Calgary Ryan Huska podľa nhl.com.
O dva presné zásahy Flames sa postaral kanadský útočník Jonathan Castagna, pre ktorého to boli prvé dva góly v NHL. Sharks prehrali s Calgary tri domáce zápasy v sérii.
„Dnes sme mali dobrý štart, no napokon sme mali zjavné problémy v obrane. Zároveň sme sa nedokázali dostať k našej hre,“ poznamenal kouč San Jose Ryan Warsofsky.
V ďalšom stretnutí Tampa Bay Lightning zdolala Washington Capitals 5:2. V priamom súboji slovenských obrancov tak uspel Erik Černák, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení.
Černák odohral 17 minút a štyri sekundy, zaznamenal jeden bodyček a dva bloky. Jeho krajan Martin Fehérváry strávil na ľade 17 minút a 30 sekúnd a pripísal si jeden bodyček. Ani jeden zo Slovákov nebodoval.
Dvoma gólmi sa na víťazstve Tampy podieľal Jake Guentzel, tri asistencie zaznamenal obranca John Carlson. Brankár Andrej Vasilevskij zneškodnil 25 z 27 striel Washingtonu.
Boston stroskotal na Kuemperovi
Brankár Darcy Kuemper z Los Angeles vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne, keď zneškodnil všetkých 29 striel domáceho Bostonu. Na víťazstve 3:0 sa podieľal aj asistenciou pri góle Erika Gustafssona.
Diváci v TD Garden videli aj dve trestné strieľania, no Quinton Byfield ani Morgan Geekie z nich neskórovali.
Bruins prehrali tretí zápas za sebou, všetky na domácom ľade. Kings ukončili sériu štyroch prehier a ideálne odštartovali štvorzápasový trip.
Hráčom Edmontonu stačilo 18 striel, aby na ľade Floridy zvíťazili presvedčivo 5:2. Predĺžili tým svoju víťaznú sériu na šesť stretnutí a naďalej sú na čele Západnej konferencie.
V 23 zápasoch nazbierali 37 bodov, druhá v poradí Minnesota má o jeden menej. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid nazbieral dva kanadské body (1+1) a bodoval aj v 23. zápase sezóny.
Na čele produktivity má 55 bodov (13+42). Panthers prehrali druhýkrát v rade. Oba ich góly strelil v tretej tretine Matthew Tkachuk.
Prvý hetrik Schaefera
Obranca Matthew Schaefer z NY Islanders strelil svoj prvý hetrik v NHL a prispel ním k víťazstvu nad trápiacim sa Columbusom 5:1.
Vo veku 19 rokov a 73 dní sa stal druhým najmladším obrancom s hetrikom v NHL. Mladší bol iba Phil Housley, ktorý strelil 23. januára 1983 hetrik vo veku 18 rokov a 320 dní.
„Je úžasné počuť všetky tieto veci. Je to česť. Počas zápasu nemyslíš na takéto veci, ale keď to potom počuješ, je to úžasné,“ konštatoval Schaefer podľa nhl.com.
Islanders dokázali prvýkrát v sezóne vyhrať tri duely za sebou. Blue Jackets nebodovali v piatom stretnutí v rade a naďalej sú na poslednom 16. mieste Východnej konferencie.
VIDEO: Hetrik Schaefera
Nedarí sa ani hráčom Toronta, ktorí nebodovali už v siedmich stretnutiach v sérii. V noci na stredu neuspeli ani na ľade Chicaga, keď v súboji organizácií tzv. Original six prehrali 3:6.
K lepšiemu výsledku im nepomohol ani fakt, že domácich prestrieľali 36:25. V zápase proti sebe nastúpili brankári Spencer Knight a Sergej Bobrovskij, ktorí boli v roku 2024 spoluhráči v tíme Floridy, s ktorou získali Stanleyho pohár.
O kríze môžu hovoriť aj hráči Buffala. V noci na stredu viedli na ľade Philadelphie 1:0 aj 2:1, no napokon jej podľahli 3:4, Pre Sabres to bola piata prehra v rade.
Osmička draftu 2026 Viggo Björck z Winnipegu strelil v 21. zápase sezóny svoj prvý gól v NHL.
V domácom zápase proti Ottawe znížil v druhej tretine na konečných 1:2. Jets prehrali prvýkrát po šiestich víťazstvách. Ottawa zvíťazila v treťom dueli v rade.
Hráči Vegas viedli nad Dallasom ešte na začiatku 59. minúty o dva góly 3:1, no napokon prehrali.
Wyatt Johnston a Mikko Rantanen poslali duel gólmi do predĺženia a obranca Miro Heiskanen zásahom v 64. minúte dokonal obrat. Rantanen sa podieľal na všetkých góloch svojho tímu (1+3).
Pre Vegas to bola tretia prehra za sebou, Dallas má rovnako dlhú sériu víťazstiev.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
23
13
42
55
+29
2.
Leon Draisaitl
Edmonton
23
21
23
44
+25
3.
Kirill Kaprizov
Minnesota
23
17
23
40
+21
4.
Evan Bouchard
Edmonton
23
12
25
37
+32
5.
Matthew Tkachuk
Florida
23
7
25
32
+2
NHL - výsledky (streda, 18. november):
St. Louis Blues - Anaheim Ducks 8:6 (2:1, 2:2, 4:3)
Góly: 3. Berggren (J. Barron), 20. McMichael (Mailloux, Holloway), 32. Thomas (J. Barron, Snuggerud), 34. Dvorský (Suter, Fowler), 46. Neighbours (Thomas), 47. Broberg (Berggren, Mailloux), 49. Mailloux (Thomas, Neighbours), 60. Bučnevič - 12. Killorn (Washe), 22. Gauthier (Granlund, Caulfield), 37. Gauthier (Carlsson, LaCombe), 55. I. Moore, 59. Granlund (Gauthier, LaCombe), 60. Gauthier (Terry, LaCombe).
Brankári: Binnington - Husso, strely na bránku: 28:31.
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Góly: 3. S. O'Reilly (Viel, Point), 11. D'Astous (Carlson, McDonagh), 14. Guentzel (Kučerov, Carlson), 32. Guentzel (Carlson, Kučerov), 58. Cirelli - 17. Tuch (Protas, Roy), 45. Leonard (Wilson).
Brankári: Vasilevskij - Thompson, strely na bránku: 25:27.
Minnesota Wild - Nashville Predators 7:3 (4:0, 3:3, 0:0)
Góly: 5. Faber (Eriksson Ek, Kaprizov), 9. Coleman (Spurgeon, Q. Hughes), 18. Šabanov (Spurgeon, Trenin), 19. Boldy (Q. Hughes, Eriksson Ek), 21. Boldy (Kaprizov, Eriksson Ek), 23. M. Foligno (N. Foligno), 40. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov) - 22. Hague (Stamkos), 28. Marchessault (Kerfoot, Schaefer), 39. Forsberg (Hague).
Brankári: Wallstedt - Annunen, strely na bránku: 38:28.
Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
Góly: 34. Nazar (Rinzel), 38. Nazar (C. Smith, Cole), 39. Bedard (Bertuzzi, Vlasic), 50. Bertuzzi (Rinzel, Kane), 52. O. Moore (Rinzel, Kaiser), 53. Bertuzzi (Frondell) - 4. Cowan (Matthews, Roslovic), 39. Blueger (Raddysh), 52. Tavares (McKenna).
Brankári: Knight - Bobrovskij, strely na bránku: 25:34.
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Góly: 27. Drysdale (Mičkov, Cates), 35. Tippett (Drysdale, Knuble), 41. Sanheim (C. Dvorak, Barkey), 46. C. Dvorak (Seeler, Mičkov) - 1. Samuelsson (Dahlin, Doan), 31. Thompson (Benson, Kozak), 45. Kulich (Thompson).
Brankári: Woll - Lyon, strely na bránku: 33:19.
New York Islanders - Columbus Blue Jackets 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Góly: 20. Duclair (Barzal, DeAngelo), 22. Schaefer, 48. Schaefer (Pulock, Duclair), 52. DeAngelo (Barzal, Maccelli), 57. Schaefer (Holmström, Horvat) - 42. Werenski (Johnson, Del Bel Belluz).
Brankári: Sorokin - Talbot, strely na bránku: 41:29.
Florida Panthers - Edmonton Oilers 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Góly: 54. M. Tkachuk (Bennett, B. Tkachuk), 57. M. Tkachuk (Verhaeghe) - 10. K. Kapanen (Ekholm, Podkolzin), 17. McDavid (Hyman, Bouchard), 29. Podkolzin (K. Kapanen, Draisaitl), 35. Podkolzin (Draisaitl, McDavid), 60. Draisaitl (Dickinson, K. Kapanen).
Brankári: Markström - Levi, strely na bránku: 22:18.
Winnipeg Jets - Ottawa Senators 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Góly: 30. Björck (Lowry) - 24. Batherson (Halliday, Stützle), 25. Boucher (Chabot).
Brankári: Skinner - Ullmark, strely na bránku: 21:27.
Boston Bruins - Los Angeles Kings 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 16. Zuccarello (E. Gustafsson, Clarke), 37. Lee (Laughton), 57. E. Gustafsson (Kuemper).
Brankári: DiPietro - Kuemper, strely na bránku: 29:22.
San Jose Sharks – Calgary Flames 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Góly: 4. Gaudette (Marchment, Misa), 56. Marchment (Toffoli, W. Smith) – 6. Coronato (Farabee, Backlund), 20. Pospíšil (Kuzněcov, Parekh), 22. Nemec (Klapka, R. Strome), 45. Castagna (Sunijev, Cyplakov), 59. Castagna (Pospíšil, R. Strome)
Brankári: Askarov - Wolf, strely na bránku: 23:29.
Vegas Golden Knights – Dallas Stars 3:4 pp (0:0, 1:0, 2:3 - 0:1)
Góly: 21. W. Karlsson (Connelly, Lauzon), 51. W. Karlsson (Connelly), 53. Howden (Eichel, McNabb) – 51. Lundkvist (Rantanen, Hintz), 59. W. Johnston (Hintz, Rantanen), 60. Rantanen (J. Robertson, Seguin), 64. Heiskanen
Brankári: Hill - Oettinger, strely na bránku: 27:22.
Tabuľky NHL
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