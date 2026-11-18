Slovenský hokejista Marko Daňo pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Třinca nad Olomoucom 5:3 v stredajšej predohrávke 21. kola českej extraligy. Jeho presný zásah z 53. minúty má navyše prívlastok víťazný.
Patrik Koch prispel k výhre domácich dvomi asistenciami, jednu asistenciu zaznamenal ďalší slovenský legionár Libor Hudáček.
Zverenci trénera Borisa Žabku dosiahli štvrtý triumf za sebou a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.
Náskok na druhé Pardubice zvýšili už na 12 bodov, úradujúci majster má však zápas k dobru.
Česká extraliga - 21. kolo:
HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Góly: 2. Kurovský (DAŇO), 14. Kubiesa, 47. M. Kovařčík (KOCH), 53. DAŇO (KOCH, L. HUDÁČEK), 59. Adámek – 10. Kos, 38. D. Vitouch, 45. Štohanzl