Mladý obranca Skalice strelil dva góly. Réway sa podieľal na víťaznom zásahu

Hokejisti Skalice zvíťazili v stredajšom dueli 1. kola Tipos SHL nad HK Gladiators Trnava 5:2.
Víťaz základnej časti z uplynulej sezóny predtým v utorok zvládol vložený zápas proti slovenskej „osemnástke“ a na konte tak má už šesť bodov. K výhre nad Trnavou prispel dvoma gólmi mladý obranca Maxim Sakmár.
Rovnaký program mala zatiaľ aj Dubnica, ktorá v stredu pridala tri body po triumfe 2:1 na ľade Martina. Hostia strelili oba góly ešte v úvodnej tretine.
Najprv sa v 8. minúte presadil Andrej Legalin a o necelých päť minút neskôr Radoslav Tybor po prihrávke Martina Réwaya.
Tipos SHL - 1. kolo
HK Skalica - HK Gladiators Trnava 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 13. Sakmár (Zálešák), 28. Kalousek (Zálešák, Ferenyi), 40. Berisha (Obdržálek, Urban), 50. Sakmár (Obdržálek, Jurík), 60. Kotvan (Kuba, Janík) - 22. Mamonov (Michajlov), 47. Jurák (Stupka, Kupka)
Rozhodovali: Zelený, Jurčiak - Bebeško, Rehák, vylúčení: 2:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 595 divákov
Rytieri Martin - TSS Group Dubnica 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Góly: 55. Vybiral (Vaňo) - 8. Legalin (Jakúbek, Pangelov-Juldašev), 12. Tybor (Réway)
Rozhodovali: Smrek, Baca - Jochman, Ščurka, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše: Barto - Ďurina obaja 5 min. za pästný súboj, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0, 1609 divákov