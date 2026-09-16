Mladý obranca Skalice strelil dva góly. Réway sa podieľal na víťaznom zásahu

Hokejisti HK Skalica.
Hokejisti HK Skalica. (Autor: Facebook/HK Skalica)
TASR|16. sep 2026 o 20:00
ShareTweet0

Dubnica aj Skalica si pripísali aj výhru proti hokejovej osemnástke.

Hokejisti Skalice zvíťazili v stredajšom dueli 1. kola Tipos SHL nad HK Gladiators Trnava 5:2.

Víťaz základnej časti z uplynulej sezóny predtým v utorok zvládol vložený zápas proti slovenskej „osemnástke“ a na konte tak má už šesť bodov. K výhre nad Trnavou prispel dvoma gólmi mladý obranca Maxim Sakmár.

Rovnaký program mala zatiaľ aj Dubnica, ktorá v stredu pridala tri body po triumfe 2:1 na ľade Martina. Hostia strelili oba góly ešte v úvodnej tretine.

Najprv sa v 8. minúte presadil Andrej Legalin a o necelých päť minút neskôr Radoslav Tybor po prihrávke Martina Réwaya.

Tipos SHL - 1. kolo

HK Skalica - HK Gladiators Trnava 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 13. Sakmár (Zálešák), 28. Kalousek (Zálešák, Ferenyi), 40. Berisha (Obdržálek, Urban), 50. Sakmár (Obdržálek, Jurík), 60. Kotvan (Kuba, Janík) - 22. Mamonov (Michajlov), 47. Jurák (Stupka, Kupka)

Rozhodovali: Zelený, Jurčiak - Bebeško, Rehák, vylúčení: 2:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 595 divákov

Rytieri Martin - TSS Group Dubnica 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Góly: 55. Vybiral (Vaňo) - 8. Legalin (Jakúbek, Pangelov-Juldašev), 12. Tybor (Réway)

Rozhodovali: Smrek, Baca - Jochman, Ščurka, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše: Barto - Ďurina obaja 5 min. za pästný súboj, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0, 1609 divákov

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK Skalica.
    Hokejisti HK Skalica.
    Mladý obranca Skalice strelil dva góly. Réway sa podieľal na víťaznom zásahu
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Mladý obranca Skalice strelil dva góly. Réway sa podieľal na víťaznom zásahu