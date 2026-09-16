Hrivík, Sukeľ a Čacho si otvorili strelecký účet. Majstra z Pardubíc vychytal Škorvánek

Slovenský hokejista Matúš Sukeľ prispel v 1. kole českej extraligy gólom k víťazstvu Litvínova nad Kometou Brno 2:1.
Hradec Králové aj vďaka presnému zásahu Viliama Čacha a asistencii Dávida Mudráka uspel na ľade majstrovských Pardubíc 5:3, oporou Mountfieldu bol brankár Stanislav Škorvánek.
Strelecky sa presadil aj ďalší slovenský útočník Marek Hrivík, jeho Vítkovice však podľahli na domácom ľade Kladnu 3:4.
Pavol Skalický sa podieľal asistenciou na víťazstve Mladej Boleslavi v Českých Budějoviciach 3:2 po predĺžení.
Česká extraliga - 1. kolo
HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Góly: 21. Červenka, 35. Stránský, 55. Nosek - 13. Koch, 24. Zdráhal (Mudrák), 44. Pavlík, 51. Čacho, 54. Nenonen
HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 26. Herčík, 65. Plášek - 4. a 36. Špaček, 8. Knot, 43. Najman, 54. Sekáč
Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 11. Bell, 28. Pour – 26. Jandric, 46. Gavars (Skalický), 63. Martel
HC Litvínov - HC Kometa Brno 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 39. Kaše, 59. Sukeľ - 60. Zohorna
HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Góly: 2. Kalus, 34. Stránský, 47. Hrivík – 38. Kempný, 41. Audette, 43. Ojamäki, 49. Pietroniro
HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 7. Petman, rozh. nájazd: Filip – 35. Sandberg